Що буде з авторинком після повернення ПДВ на електромобілі у 2026 році

Один із найпоширеніших страхів, який з’явився наприкінці 2025 року, — нібито з 1 січня електромобілі будуть розмитнювати «як усі». Насправді це не так – зміни торкнулися лише ПДВ. Інші складові імпортних платежів для електромобілів залишилися максимально м’якими.

Зокрема, ввізне мито для електрокарів, оснащених виключно електродвигунами, і далі становить 0%. Це закріплено на постійній основі в законі про Митний тариф України. Акциз — символічний: 1 євро за 1 кВт·год ємності батареї, що на практиці означає 30–100 євро залежно від моделі. Крім того, електромобілі звільнені від збору до Пенсійного фонду при першій реєстрації.

У підсумку навіть після повернення ПДВ електромобілі залишаються найбільш «дружньою» категорією з точки зору імпортного оподаткування, якщо порівнювати з авто з ДВЗ або гібридами.

Що означають ці 20% у грошах

Щоб зрозуміти масштаб змін, у розмові навели простий приклад. Якщо електромобіль коштує за кордоном 10 тисяч доларів, то раніше імпорт обмежувався мінімальним акцизом і витратами на оформлення. Тепер додається ще близько 2 тисяч доларів ПДВ.

Водночас важливо пам’ятати, що ПДВ нараховується не просто на «цінник», а на митну вартість. Вона включає підтверджену вартість купівлі та доставки. Для частини авто це прозорий і прогнозований показник, але в окремих випадках митниця може визначати митну вартість за власними методиками — і тоді реальне подорожчання виходить більшим, ніж умовні 20%.

Чому 1 січня не стало «шоком»

Ринок почав закладати повернення ПДВ у ціни ще влітку 2025 року, коли стало очевидно, що продовження пільг не буде. Саме тому на початку 2026-го ми не побачили різкого одномоментного стрибка цін — і на нові, і на вживані електромобілі вони вже фактично враховують ці додаткові 20%.

Втім, податкові зміни наклалися на ще один важливий фактор — дисбаланс між попитом і пропозицією, який сформувався наприкінці 2025 року.

Лише за грудень 2025 року в Україну завезли понад 30 тисяч електромобілів. Це абсолютний рекорд для вітчизняного авторинку. Така кількість суттєво перевищує реальні потреби ринку.

Саме тому у найближчі місяці ціни поводитимуться нестабільно. Частина продавців буде змушена швидко продавати авто, знижуючи ціну. Інші спробують «пересидіти» період і зберегти маржу. Орієнтир для повернення більш прогнозованого ціноутворення — березень-квітень 2026 року. Саме тоді ринок має поступово прийти до рівноваги.

Обережний прогноз на 2026 рік

Очікування на 2026 рік стримані. У першій половині року прогнозується спад імпорту на 20–40% — саме через надлишок пропозиції після грудневого піку. Далі, ближче до літа, ринок має стабілізуватися і повернутися до середніх темпів, які були характерні для нього раніше.

Головний висновок

Повернення ПДВ — відчутне для покупця, особливо психологічно, але воно не є критичним для самого сегмента. Ринок підготувався до змін заздалегідь, електромобілі й надалі мають найвигідніші умови імпорту, а зниження попиту з боку України може навіть частково потягнути ціни за кордоном донизу.

І ще один важливий момент: повернення ПДВ на електромобілі не означає автоматичного подорожчання авто з ДВЗ. Це різні сегменти з різною економікою імпорту та попиту — і кожен із них житиме за власними правилами.