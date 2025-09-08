Що дає встановлення сонячних панелей на вантажівки: дослідження

Замовлений Департаментом мобільності та транспорту (DG MOVE) Європейської комісії проєкт SolarMoves спрямований на дослідження, якою мірою розширення інтегрованих у транспортні засоби фотоелектричних систем вплине на потреби в електроенергії для парку електрифікованих машин (VIPV).

Як дізнавалися експерти Transport Online, йдеться про визначення кількісної оцінки виробництва сонячної електроенергії на кузовах транспортних засобів та її вплив на майбутню зарядну інфраструктуру Європи.

У консорціумі беруть участь Нідерландська організація прикладних наукових досліджень TNO, Інститут сонячних енергетичних систем Фраунгофера ISE та три постачальники сонячних технологій для транспортних засобів: Sono Motors, IM Efficiency та Lightyear Layer.

Було розраховано підвищення ефективності транспортних засобів та фотоелектричних систем для майбутніх сценаріїв. Ключові результати показують, що у Південній Європі VIPV можуть покрити до 80% енергетичних потреб звичайних пасажирських транспортних засобів. Для Центральної Європи цей показник становитиме 55% – сонця менше.

У південній частині Європи акумуляторна техніка може сонячними технологіями покрити до 80% енергетичних потреб звичайних пасажирських транспортних засобів. Фото: Sono Motors

Зрештою, вплив VIPV та інших покращень ефективності електромобілів на європейський автопарк свідчить про те, що до 2030 року в ЄС можливе скорочення попиту на електроенергію з мережі ЛЕП на 27 ТВт-год.

Дослідники протягом дев'яти місяців вимірюють потенціал сонячних автомобілів на європейських дорогах. Результати підтверджують, що сонячні батареї на транспортних засобах можуть бути цінним мобільним джерелом відновлюваної енергії для транспортного сектору.

Ці та інші висновки можна прочитати у звіті "SolarMoves: вимірювання освітленості та споживання енергії в реальному житті для сонячної мобільності". Більш як один мільйон кілометрів даних вимірювань.

З березня 2024 року вісімнадцять транспортних засобів – починаючи від вантажівок та автобусів і закінчуючи фургонами та легковими автомобілями – з датчиками на даху та бортах проїхали понад 1 мільйон кілометрів європейськими дорогами.

"Вимірювання, проведені в Нідерландах і на півночі Німеччини, показують, що бічні панелі отримують приблизно на 50 відсотків менше сонячного випромінювання, ніж панелі даху. Це схоже на попередні припущення моделі: в середньому 2,8 кВт-год/м² на рік для даху та 1,3 кВт-год/м² на рік для бічних сторін", – каже Леннеке Слоофф, старший консультант TNO.

Будуть проведені додаткові сезонні дослідження, особливо з весни та літа. SolarMoves розширить вимірювальну кампанію на Південну та Східну Європу. Остаточний звіт у 2026 році міститиме оновлені висновки та рекомендації щодо оптимального розгортання інтегрованих сонячних елементів для кожного типу транспортного засобу та регіону.