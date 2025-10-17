Що купують українські перевізники: результати вересня

Впродовж вересня 2025 року українці сумарно придбали 1216 нових та вживаних сідлових тягачів. Цей показник на 22,2% менший у порівнянні з результатами аналогічного періоду 2024 року, але на 9,1% більший відносно серпня поточного року, стверджують експерти Інституту досліджень авторинку.

Структура цього сегмента наступна: частка внутрішніх перепродажів склала 60,9% (741 шт.), імпорту вживаних сідлових тягачів — 32,2% (391 шт.). Загальна частка «траків» з пробігом при цьому склала 93,1%. Новими придбали 6,9% сідлових тягачів, що в кількісному вимірі дорівнює 84 шт. такої техніки.

За окремими підсегментами порівняльна динаміка ринку сідлових тягачів виглядає так:

Внутрішні перепродажі: +10,4% M-M, −22,2% Y-Y

Імпорт вживаних: +4,8% M-M, −21,3% Y-Y

Імпорт нових: +18,3% M-M, −26,3% Y-Y

Найпопулярніші тягачі на внутрішньому ринку

На внутрішньому ринку чітко видно домінування DAF XF, який утримує позиції народного лідера. Його успіх — це не лише заслуга виробника, а й наслідок відмінної «живучості», оптимальної ціни та найширшої доступності запчастин, що робить його найбезпечнішою інвестицією для більшості перевізників. Поруч із ним йдуть не менш надійні німецькі MAN TGX та Mercedes-Benz Actros, які забезпечують необхідну конкуренцію у високому класі, пропонуючи вищу якість збірки та технологічність. Шведська ліга, представлена Volvo FH та Scania R-series, цінується передусім за неперевершений комфорт для водія у дальніх рейсах, навіть якщо їхня ціна на вторинному ринку може бути трохи вищою, ніж у конкурентів.

Цікаво, що попри світові тренди щодо високих «євро», наш ринок не обходиться без своїх «старожилів», які відмовляються йти на пенсію. Яскравий приклад — Renault Magnum. Цей тягач, хоч і застарів, але досі має стабільний попит. Його унікальна, простора кабіна з рівною підлогою пропонує комфорт, який часто не можуть дати навіть новіші конкуренти. Водночас масовий, але вже застарілий DAF CF та його однотипний побратим Renault Premium продовжують виконувати роль доступних, робочих конячок для регіональних перевезень. Їхня присутність у великій кількості свідчить про те, що для багатьох перевізників вирішальним фактором залишається не новизна, а низький поріг входу та помірна вартість володіння.

Топ-10 сідлових тягачів на внутрішньому ринку, 09/2025 р.

Вживані сідлові тягачі, привезені з-за кордону

У секторі імпорту сідлових тягачів лідерство захопив потужний німецько-голландський дует: MAN TGX та DAF XF йдуть пліч-о-пліч, демонструючи найбільш збалансований попит. Це відображає прагнення перевізників знайти оптимальне поєднання ціни, комфорту та доступності запчастин, що і пропонують ці магістральні флагмани. До них приєднуються Volvo FH та Scania R-series, які хоч і поступаються за кількістю, але стабільно тримають високий імідж. Їх обирають ті, хто готовий платити за преміальний комфорт і високу потужність. Цікаво, що середній клас німецьких машин представлений MAN TGS, а ось у DAF цю роль виконує вже застарілий CF, що свідчить про те, що на імпорті поки що домінують тягачі попередніх поколінь, а не найновіші серії XD чи XG.

Загалом, імпортна картина виглядає дуже раціонально: вона майже повністю складається з актуальних або дуже популярних магістральних тягачів. Тут майже немає «екзотики» чи «старої гвардії» на кшталт Renault Magnum, які були помітні на внутрішньому ринку — дається взнаки обмеження на імпорт стандартом «Євро-5». Єдиним винятком серед «важковаговиків» є Renault T-series, який нарешті з’явився у топі імпорту, що підтверджує його поступове закріплення на нашому ринку. А такі моделі, як Scania P-series та Volvo FM представлені значно скромніше, оскільки вони частіше імпортуються як шасі для спецтехніки, а не як сідлові тягачі.



Рейтинг імпортованих вживаних сідлових тягачів, 09/2025 р.

Найпопулярніші нові сідлові тягачі

На ринку нових магістральних тягачів ми бачимо що панують ті, хто запропонував найкращі умови фінансування та найновіші моделі. Беззаперечним чемпіоном тут стає Iveco S-Way, який значно випереджає всіх конкурентів. Його популярність серед нових автомобілів часто пояснюється агресивнішою ціновою політикою та вигіднішими умовами лізингу порівняно з «великою шісткою». Проте, у топ-3 стабільно тримаються німецький MAN TGX та шведська Scania R-series, підтверджуючи свій статус бажаних флагманів. Volvo FH та Mercedes-Benz Actros також займають свої позиції, приваблюючи клієнтів найвищими технологічними стандартами та репутацією еталонів якості.

Цей рейтинг особливо цікавий тим, що тут практично немає місця для старих назв. Фактично, кожен імпортований новий «трак» — це актуальне покоління. Присутність Iveco Stralis у цьому списку, хоч і в невеликій кількості, виглядає як останній акорд перед повним переходом на S-Way. На відміну від ринків вживаних машин, тут домінує виключно найвищий клас: тут ви майже не побачите бюджетних рішень, як-от Scania P-series чи Volvo FM. Це чітко показує: купуючи новий тягач, перевізники інвестують у свій найефективніший і найкомфортніший інструмент — флагманську кабіну, здатну швидко відпрацювати свою вартість на магістральних маршрутах.

Нові сідлові тягачі, підсумки перших реєстрацій 09/2025 р.

Ринок напівпричепів

У вересні 2025 року українські перевізники придбали загалом 1224 нових та вживаних напівпричепи. Це на 2% більше, ніж було у серпні цього року, але на 23% менше відносно обсягів вересня 2024 року, порахували в ІДА.

Найбільшу частку склали внутрішні перепродажі — 65,6% (803 шт.), далі — імпорт вживаних, 28,3% (346 шт.). Нові імпортовані напівпричепи охопили 5,1% (62 шт.), ще 1,1% (13 шт.) — техніка, виготовлена в Україні.

За окремими підсегментами динаміка торгів напівпричепами виглядає так:

Внутрішні перепродажі: +1,5% M-M, −20,5% Y-Y

Імпорт вживаних: +3,0% M-M, −28,1% Y-Y

Імпорт нових: −1,6% M-M, −23,5% Y-Y

Вироблені в Україні: +30,0% M-M, −27,8% Y-Y

Найпопулярніші напівпричепи на внутрішньому ринку

Найпопулярнішою категорією тут стали самоскиди, також попит був на тентовані та бортові тентовані варіанти.

На внутрішньому ринку вживаних напівпричепів лідерські позиції традиційно утримують великі гравці: Schmitz Cargobull, Krone та Kögel. Зате далі цієї трійки простежуються цікаві тенденції серед інших виробників. Четверте місце в рейтингу стабільно посідає Wielton, що є чітким сигналом зростаючої популярності польського бренду. Він активно завойовує прихильність перевізників завдяки вигідному співвідношенню ціни та якості, пропонуючи сучасні рішення, які є більш доступними, ніж німецькі аналоги. Також важливу роль відіграють спеціалізовані марки: наприклад, Schwarzmüller відомий своїми якісними та витривалими напівпричепами, які часто обирають для складних завдань.

Подальша частина рейтингу повністю складається з представників вузьких ніш. Такі бренди, як Benalu, Stas та Magyar, активно представлені у сегментах, котрі потребують спеціалізованого транспорту, як-от алюмінієві самоскиди, цистерни чи харчові напівпричепи. Це свідчить про те, що на внутрішньому ринку є попит не тільки на стандартні «штори», а й на специфічне обладнання. Присутність таких марок, як Fruehauf та Bodex, додає різноманітності, підтверджуючи, що ринок вживаних причепів залишається відкритим для найрізноманітніших європейських та локальних пропозицій, що дозволяє знайти рішення під будь-який бюджет і завдання.

Найпопулярніші виробники напівпричепів на внутрішньому ринку, 09/2025

Вживані напівпричепи, привезені з-за кордону

Серед «свіжопригнаних» напівпричепів наймасовішими стали тентовані варіанти, також активно ввозили тентовані платформи та самоскиди.

Серед новоприбулих напівпричепів тут теж домінує німецька «велика трійка», яка стала еталоном надійності та якості. Schmitz Cargobull захопив левову частку ринку, перетворившись на його неформальний стандарт. Цей бренд цінують за уніфікацію, міцність конструкції та, що найважливіше для вживаного транспорту, за найширшу доступність запчастин. Вантажівка DAF XF та причіп Schmitz Cargobull можна сміливо назвати головним робочим комплектом української логістики. Слідом за лідером йдуть Krone та Kögel, які разом із Schmitz’ом формують ядро ринку, пропонуючи перевірені та ліквідні рішення, особливо у сегменті тентованих та рефрижераторних напівпричепів.

Цікаво, що далі у рейтингу розміщується ціла низка спеціалізованих виробників. Такі марки, як Stas, Benalu та Schwarzmüller, мають сильні позиції у сегменті самоскидних чи цистернових напівпричепів. Вони не конкурують із лідером за обсягом, але забезпечують високу якість у своїй вузькій ніші застосування. Також помітна присутність Wielton — польського виробника, який активно займає частку ринку завдяки привабливій ціновій пропозиції. А поява Lohr (який спеціалізується на автовозах) та MKF Metallbau (часто це спеціальні кузови) свідчить про те, що імпорт забезпечує потреби не лише у стандартних «шторах», а й у дуже специфічному транспорті.

Топ-10 марок імпортованих вживаних напівпричепів, 09/2025 р.

Найпопулярніші нові напівпричепи

У цій групі наймасовішим типом стали фургони-рефрижератори. Другі за популярністю самоскиди, третя позиція у платформ.

Абсолютним лідером тут став Schmitz Cargobull, який, здається, не знає конкурентів. Його домінування свідчить про те, що перевізники, які купують новий причіп, прагнуть мінімізувати ризики та обирають найнадійніший бренд із бездоганною репутацією. Слідом за «слоником» іде Krone, а Kögel хоч і присутній, проте його частка значно менша. Це трійця, яка забезпечує стандарти якості й ліквідності.

Найпопулярніші марки нових напівпричепів, 09/2025 р.

Далі рейтинг демонструє чіткий інтерес до спеціалізованих рішень та нових гравців. TAD та Wielton займають важливе місце, пропонуючи, ймовірно, вигідніші ціни та спеціалізовані моделі. Наприклад, Schwarzmüller та Menci — це виробники, які часто асоціюються з якісними самоскидними напівпричепами чи цистернами. Присутність Meusburger, Mega та Gras підтверджує, що купівля нового причепа — це завжди інвестиція під конкретне, часто вузькоспеціалізоване завдання, а не універсальне рішення. Таким чином, ринок нових напівпричепів — це вибір між беззаперечною надійністю лідера ринку та вузькою спеціалізацією для конкретних транспортних потреб.

Schmitz Cargobull — німецький виробник напівпричепів, який уже багато років вважається еталоном у галузі. За підсумками вересня ця марка знову стала лідером одразу у всіх сегментах нових та вживаних напівпричепів. Популярність пояснюється поєднанням надійності, довговічності та широкої спеціалізації: від тентованих і рефрижераторів до самоскидів і платформ.