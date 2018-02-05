Голова правління корпорації "УкрАВТО" Таріел Васадзе розповів, про які проекти випуску автомобілів були перемовини з іншими світовими автовиробниками і чим вони закінчилися.

Таріел Васадзе в інтерв'ю "Ліга.бізнес" назвав щонайменше про три автомобільні компанії, які цікавились можливістю виробництва своїх авто на Запорізькому автомобілебудівному заводі.

"Mercedes, з яким ми перебуваємо в добрих відносинах, зняв з виробництва модель Sprinter, - говорить Таріел Васадзе. - Нове покоління - це інший рівень комфорту і нова ціна. З огляду на, що попереднє покоління Sprinter популярне на багатьох світових ринках і для підтримки експлуатації такого величезного парку необхідні запасні частини, ми хотіли запустити таке сателітне виробництво на ЗАЗі. Для нас це робота, нові технології, зарубіжні інвестиції і т.д. У січні минулого року представники компанії відвідали наш завод, все сподобалося. Але коли почули про умови для виробників в Україні, мені прямо сказали: "Пане Васадзе, навіщо ми витрачаємо час? Поки у вас в країні існують такі умови, ні про яке виробництві не може бути й мови".

Mercedes-Benz Sprinter, який планували виробляти на ЗАЗі.

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Другий приклад - Magna Steyr - австрійська компанія - виробник автомобілів і автомобільних комплектуючих з багатомільярдним оборотом. На своїх заводах виготовляють Mercedes G-клас, BMW 5-ої серії і інші моделі. Хотіли налагодити виробництво у нас. Навіть свій дослідницький інститут готові були перенести в Україну. Коли глибше ознайомилися з українськими реаліями, сказали, що дешевше в Австрії розвивати своє виробництво. І їх можна зрозуміти. Там уряд компенсує 60% інвестицій, кредити дають майже задарма. І дешева робоча сила в Україні не компенсує їх витрат. У таких технологічних виробництвах на зарплати припадає максимум 5-6% собівартості продукту.

Третій приклад. Італійська компанія хотіла робити в Запоріжжі причепи для тягачів. Порахували - виявилося, вигідніше виробляти в Італії.

Щодо ефективності менеджменту на підприємстві, Таріел Васадзе сказав наступне: "Перенесіть сюди менеджмент Daimler, Nissan або будь-якого іншого світового автовиробника - хто витримає такі потрясіння? Давайте запросимо видатного менеджера Ілона Маска. Він через пару місяців з жахом поїде. Зауважте, ніхто і не береться. Тому що розуміють, що це безперспективно... Хто свідомо піде на таке"?

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