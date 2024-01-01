Renault Duster проти Toyota Land Cruiser Prado 250 на бездоріжжі: відео

Кросовер Duster від Renault Group є одним з найдешевших на ринку Європи. Для свого порівняння команда Carwow обрала повнопривідну версію моделі. Її вартість в Британії починається від 23 550 фунтів стерлінгів (30 400 доларів).

Водночас Toyota Land Cruiser Prado 250 коштує майже втричі дорожче – від £74 995 (96 800 доларів). Серйозна різниця в ціні не єдина відмінність між двома автівками. Duster – набагато легший за свого конкурента з випробування, адже важить всього 1390 кілограмів проти 2335 кг у Land Cruiser.

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Крім того, Duster може похвалитися дещо вищим дорожнім просвітом у 217 мм проти 205 мм й меншим радіусом повороту завдяки меншим габаритам. Однак, японський позашляховик суттєво виграє у потужності завдяки своєму 2,8-літровому турбодизелю, що видає 201 к.с., в той час, як 1,2-літровий м’який гібрид “Дастера” генерує лише 130 кінських сил.

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Land Cruiser також оснащений повним набором позашляхових технологій, включаючи блокування центрального та заднього диференціалів, понижені передачі й кілька позашляхових режимів, а також шинами для бездоріжжя, що робить його набагато досконалішою машиною для подолання складної місцевості.

Проте, серія випробувань Carwow, що включала перегони на слизькій гірці, бездоріжжі та крутий спуск, показала наскільки добре обидва позашляховики роблять свою справу. Попри переваги Toyota, Duster зміг навіть виграти у декількох тестах.

Його легка вага та компактна конструкція допомогли йому напрочуд добре маневрувати, навіть попри те, що його підвіска не зовсім відповідала завданню забезпечення плавності їзди на нерівній землі. Попри це, загальним переможцем було визнано Toyota Land Cruiser Prado.

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Загалом, він залишається лідером, коли справа доходить до серйозного бездоріжжя, але захмарна ціна робить позашляховик від японського автовиробника доступним далеко не кожному покупцю. Водночас Duster є чудовим варіантом для тих, хто хоче витривале й універсальне авто за невелику вартість.