Осінній фестиваль OldCarLand-2019 варто відвідати хоча б заради того, щоб побачити унікальні новинки, які вже зайняли місця на майданчиках Музею авіації в Жулянах.

Кожен учасник та гість фестивалю OldCarLand прибуває на цей грандіозний зліт фанатів технічного ретро зі своєю метою. Але всіх об'єднує бажання познайомитися з новими, раніше невідомими зразками техніки. Вже сьогодні можна сказати, що на осінньому "ОлдКарЛенді-2019" учасників очікує чимало цікавих новинок!

КрАЗ-5460. Гоночний болід, побудований на початку 1990-х для участі в Чемпіонаті Європи з трак-рейсингу. Машина укомплектована турбодизелем на основі танкового мотора 5ТДФ обсягом 13,6 л. Горизонтальний п'ятициліндровий десятіпоршневий мотор з двома колінвалами і зустрічним рухом поршнів видає після тюнінгу більше 1000 к.с.

У липні 1992 року автомобіль брав участь в гонках на Нюрбургринзі, але через проблеми з унікальним заднім мостом команда КрАЗу припинила участь в змаганнях. Продовжити виступ в Чемпіонаті заводу не вдалося через початок економічної кризи. В цьому році гоночний КрАЗ знайшли і повернули до життя. Враження на публіку справляє не тільки його вигляд і характеристики, а й звук працюючого двигуна.

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Ford T (1908 – 1927 рр.) Один з наймасовіших в світі автомобілів, що став знаковим для всього світового автопрому. Завдяки ретельно прорахованою Г. Фордом технології конвеєрної зборки вже на початку ХХ ст. він був настільки дешевим, що став доступним практично для кожного працюючого громадянина. При цьому, оскільки Форд використав високоякісні сплави і продуману конструкцію, машина була надійною, витривалою і довговічною. Даний екземпляр приїхав з Харкова.

Ford A (1927 – 1931 гг.) Це ще один експонат з колекцій харків'ян. Пересічна в цілому модель, проте, була етапною для радянського автопрому. Це Ford A був закуплений разом з ліцензією, кресленнями і цілим заводом для налагодження виробництва "газиків" в Горькому (Нижній Новгород). Споріднені моделі ГАЗ-А і ГАЗ-АА заклали основи широкої автомобілізації в тому числі і на території України.

Lincoln Zephyr (1946 г.) Американський автомобіль цікавий не тільки значним віком, але і періодом, який він представляє. Зазвичай особливою цінністю вважається довоєнна техніка, оскільки Друга світова жорстоко пройшлася автопарками багатьох країн світу. Але що стосується заокеанського автопрому, то тут картина інша. З 1942 до 1946 року американський автопром взагалі не випускав легкові машини, виняток – окремі партії на замовлення армії і флоту. Тому машина, яка приїхала з Черкас, рідкісна подвійно.

Plymouth Cuda (1971) Один з найпотужніших автомобілів свого часу. Це була спортивна версія спортивного автомобіля – популярної моделі Barracuda. Завдяки легендарному 6,9-літрового двигуна Hemi топові версії Cuda розганялися до 100 км/год за 5,8 секунд і набирали максималку 180 – 220 км/ч. Разом з цим автомобілем славну епоху маслкар і дредноутів на OldCarLand представляють Ford Mustang, Cadillac Fleetwood 1959 рік, Cadillac DeVille 1966 року та інші "американські" гості.

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Ford Capri (1979 г.) Один з наймасовіших спортивних автомобілів в Європі (1,9 млн. прим.), задав тон доступним європейським спорткарам на багато років. Машина базувалася на вузлах сімейного седана Cortina, але завдяки неординарній зовнішності і широкій гамі моторів була дуже популярна.

Даний автомобіль відновлений київською майстернею OldCarService, роботи над ним завершені буквально кілька днів тому (за інформацією Авто24, замовлену в Англії автентичну плівку c динамічним малюнком не встигли наклеїти на бору).

Фестиваль "ОлдКарЛенд" запрошує учасників і гостей до Державного Музей Авіації (вул. Медова, 1), його територія відкрита 4 – 6 жовтня з 9.00 до 19.00. Ціна квитка 150 грн., дітям до 12 років та учасникам бойових дій вхід на територію Музею авіації безкоштовний.