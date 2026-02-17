Що пригнали японці у Навчальний центр в Білій Церкві

Техніку закуплено та передано НЦ Біла Церква в межах Проєкту екстреного відновлення та реконструкції. Про це йдеться у релізі Держвідновлення та у вчорашньому відеосюжеті Навчального центру (див. внизу).

Для підготовки й перепідготовки кваліфікованих кадрів для відбудови інфраструктури України передано симулятор для навчання експлуатації важкої техніки, а також машини для підготовки операторів дорожньо-будівельної техніки, транспортні засоби для навчання водіїв та водійок та іншу сучасну спецтехніку.

JICA вірить в успіх

На своїй ФБ-сторінці JICA висловила сподівання, що нове обладнання сприятиме подальшому зміцненню та розширенню навчальних програм Навчального центру.

Це допоможе підготувати достатню кількість висококваліфікованих операторів, здатних ефективно підтримувати роботи з відновлення та реконструкції по всій Україні.

Окрім зображеної на фото техніки, ще є симулятор, який також подарував уряд Японії через представництво JICA. Фото: Держвідновлення

Що передано з техніки

Перелік техніки не подається, але на фото добре проглядаються бульдозер (D61 PX), екскаватор-навантажувач (WB93 R) та автогрейдер (GD655-7) – усі три машини сімейства Komatsu.

Популярна модель B-SUV класу Suzuki Vitara також зайняла місце в подарованій лінійці, як і вантажівка Iveco EuroCargo.

Потреба в кадрах лише зростатиме

Про цю техніку редакція Авто24 уже не раз писала, повторюватися не будемо. Додамо лиш те, що Навчальний центр у Білій Церкві започаткував курс для жінок, які в подальшому отримають кваліфікацію водій автобуса та водій автомобіля.

У майбутньому транспорт братиме участь в гуманітарних і соціальних програмах, зокрема з надання транспортної підтримки вразливим прошаркам населення.