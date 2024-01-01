Що роботи, якщо отримали штраф про порушення ПДР поштою

Останнім часом Дорожній адвокат все частіше отримує звернення від водіїв: “Зупинили, перевірили документи – і відпустили. А через тиждень прийшов штраф поштою”. Це не поодинокі випадки, а реальна тенденція. Інспектори поліції складають постанову без жодного слова водієві. Людина не знає, що її вже визнано винною, і дізнається про це постфактум. У юридичній компанії запевняють що така практика не просто неправомірна – вона прямо порушує конституційне право на захист.

Читайте також: Поліція штрафує за керування електросамокатом напідпитку

Чому це небезпечно

Коли водій не знає, що щодо нього складено постанову, він втрачає право на пояснення, надання доказів і навіть на подання скарги вчасно. Це створює штучну нерівність сторін. З одного боку – орган, який знає про все і встигає оформити все під себе. З іншого – водій, який не підозрює нічого до моменту отримання листа. Такий порядок речей не може вважатися правовим.

Як саме порушуються права водія

Інспектор не повідомляє про постанову. Замість скласти постанову у присутності водія, пояснити її зміст, надати копію і роз’яснити права, інспектор мовчки оформлює документи. Це пряме порушення ст. 268 КУпАП, яка гарантує особі право знати суть обвинувачення і мати можливість захиститися. Повідомлення через пошту – не альтернатива особистому врученню.

Втрата строку на оскарження

Якщо водій дізнається про постанову лише з поштового конверта – шанси на вчасне оскарження під ризиком. Лист може йти тиждень, а то й більше. Часто трапляється, що до моменту відкриття конверта десятиденний строк уже сплив. І суд може відмовити у поновленні строку, посилаючись на формальні підстави.

Юридичні наслідки

Дії інспектора, який навмисно не повідомляє водія про постанову, мають усі ознаки службового підроблення. Якщо в матеріалах справи вказано, що постанову вручено, а фактично ні – це брехня в офіційних документах. Відповідальність за це передбачена ст. 366 Кримінального кодексу України.

Зловживання владою

Якщо інспектор свідомо приховує інформацію про притягнення до відповідальності, щоб позбавити людину права на захист – це вже зловживання службовим становищем. У кримінальному праві це кваліфікується за ст. 364 КК України. І за таке передбачена не лише дисциплінарна, а й реальна кримінальна відповідальність.

Що робити, якщо штраф прийшов раптово

Перш за все, потрібно з’ясувати точну дату, коли ви фізично отримали листа. Фото листа, штампа дати доставки, номер трекінгу – усе це може бути доказом. Далі – подати клопотання про поновлення строку оскарження, додавши докази. Обов’язково зберігайте всі документи, зокрема поштові конверти.

Читайте також: Поліція разом з Укрпоштою розносить "Листи щастя": відео

Написати заяву про злочин

Якщо ви переконані, що інспектор свідомо не повідомив вас – це не просто дисциплінарне порушення. Це кримінальна дія. У такому разі має сенс подати заяву про злочин до ДБР або прокуратури. Опишіть ситуацію, додайте документи, вкажіть, як це порушило ваші права. Це необхідно для притягнення винних до відповідальності.

Висновки

Штрафи, які приходять поштою без попередження, – це не зручність, а свавілля. Це спосіб позбавити людину права на справедливий розгляд. Якщо орган не інформує про постанову, її чинність має бути поставлена під сумнів.

У кожному такому випадку варто реагувати: збирати докази, звертатись до адвоката, готувати скарги і позови. І головне – не мовчати. Бо мовчання в таких ситуаціях лише стимулює безкарність.