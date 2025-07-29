Що робити перевізнику, якщо водій залишився за кордоном

Покрокові дії розписано у чіткій послідовності. Як йдеться на ТГ-сторінці та на сайті Асоціації перевізників, варто "вписатися" в терміни перебування осіб за кордоном, а наразі це 60 діб.

Це – своєрідний поріг, після якого Укртрансбезпека може припинити доступ ліцензіата до Єдиного комплексу інформаційних систем (ЄКІС) на три місяці.

Читайте також ТЦК знімає водіїв прямо з фур: відео

Мова йде не про одноосібне рішення, а про колективне, оскільки припинення доступу ліцензіата до ЄКІС приймається комісією та затверджується наказом керівника Укртрансбезпеки.

У разі неповернення водія радимо звернутися:

до Національної поліції за місцем реєстрації компанії з коротким описом ситуації, аргументацією, що в результаті неповернення водія транспортний засіб залишився за кордоном, компанії нанесені збитки. Бажано отримати вхідний номер такого звернення;

до ДСБТ ( на електронну адресу contact@dsbt.gov.ua) з аналогічним описом ситуації та доданням звернення до Національної поліції;

копії звернень надіслати Асоціації (aircu@asmap.org.ua).

Читайте також ТЦК зняла з рейсу водія автобуса та залишила пасажирів напризволяще

У разі перевищення водієм строків перебування за кордоном радимо:

до закінчення встановленого терміну перебування водія повідомити ДСБТ про причини можливої його затримки. Зокрема, з практики, перевезення до Середньої Азії, особливо у зимовий період, часто призводять до перевищення терміну перебування;

після повернення водія надіслати ДСБТ документи, які підтверджують його повернення в Україну, зокрема, копії окремих сторінок паспорта з відмітками органів прикордонного контролю, а копії повідомлень і документів надіслати до Асоціації.



Як на комісії 22 липня поточного року з'ясовано, деякі перевізники не дотримуються такого порядку дій, своєчасно не повідомляють ДСБТ про перевищення водієм строків перебування за кордоном, або неповернення водія.

Через таке нехтування вимог компанії втрачають доступ до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки на три місяці.

Читайте також На виїзді з України розгорнули мобільні пости ТЦК

Єдиний правильний вихід з цієї ситуації АсМАП України вбачає у дотриманні алгоритму вищенаведених дій.

Який бонус отримає перевізник у такому разі: