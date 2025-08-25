Що сталося з естонським конвоєм волонтерських автомобілів дорогою до України

За словами організаторів, в дорогу вийшли автомобілі різних марок і типів. Волонтери вели вантажівки, карети швидкої медичної допомоги та позашляховики. Попередньо уся придбана з рук техніка пройшла технічне обслуговування, а при потребі й ремонт.

Дорогою до естонського гуманітарного конвою в Каунасі доєдналися машини литовських волонтерів, а у Ризі – латвійських. Про це у своїх репортажах повідомляє на сторінках err.ee наша колега Анна Мішина.

Таким чином колона машин зросла до кількох десятків й розтягнулася майже на півкілометрову довжину.

У Таллінні колона машин стартувала з паркувальної зони Ülemiste City, де на фасаді приміщення видніється зображення дівчинки з червоною парасолею та з жовто-блакитною наліпкою української символіки на правій щічці. Фото: Anna Mishina

Скажімо, у Ризі до колони приєдналися волонтери із команди Biedriba "TEV". Там замість очікуваних десяти машин вони підготували майже тридцять автомобілів.

Зустріч двох колон естонської та латвійської команд показово пройшла на площі перед вікнами посольства РФ. Волонтерів проводила велика група однодумців, до них також приєдналися представники місцевої української діаспори та журналісти. Оскільки акція пов'язана з Днем незалежності України, то там було дуже багато українських стягів, лунало багато українських пісень, а на машинах виднілися відповідні патріотичні наліпки.

У Ризі церемоніал зустрічі естонських та латвійських команд з подарунком для України відбувся під вікнами російського посольства у Латвії. Фото: Anna Mishina

А у Каунасі на пагорбі біля церкви Воскресіння Христа литовська команда доєдналася з парком із 38 машин, хоча спочатку передбачалося, що в Україну вирушить близько 20.

"Волонтери, які дарують їх, їдуть разом з нами до самого кінця. У нас є пенсіонер, який дарує вже свій другий автомобіль і він сам особисто його доставить і передасть. І ми завжди говоримо людям, які не вірять: "Їдьте з нами, ви знаєте свої автомобілі краще, дивіться, зустрічайтеся з людьми, підтримуйте контакти і надію, що війна колись закінчиться", – розповідає організатор литовського траншу Валдас Барткевичюс.

У Каунасі литовська команда долала ще 38 машин, але з Вільнюса йде ще 14 машин. Фото: Anna Mishina

Техніка має добротний технічний стан, доведена до ладу і підготовлена для різних потреб фронту та його обслуговування в тилових логістичних програмах, у т.ч. госпітальних, соціальних, ритуальних.

За словами організаторів, зібрано абсолютно різні машини, призначені як для передової, так і для тилу. Вперше в гуманітарний конвой додано кілька невеличких легкових моделей спеціально для офісних працівниць, котрі служать у ЗСУ і їх роз’їзний характер роботи пов’язаний з організації логістики.

Вчора, 24 серпня, у День Незалежності України, волонтери з Литви, Латвії та Естонії дісталися до Львова. На площі біля найбільшого флагштока древнього міста відбулася передача понад 80 автомобілів для Сил безпеки та оборони України.

До Львова прибули не просто союзники, а братні народи. Фото: Львівська ОВА

Подяка прозвучала волонтерам, посланцям братнього народу, та литовський підприємцю і волонтеру з українським корінням Валдасу Барткавічусу, який в черговий раз організував транспортний транш.