Що таке пряме врегулювання страхових випадків

Що потрібно знати про пряме врегулювання страхових випадків за автоцивілкою.
Як працює пряме врегулювання страхових випадків - Auto24

Врегулювання страхових випадків

Пряме врегулювання — це можливість отримати страхову виплату від страхової компанії де було придбано поліс автоцивілки, а не від страхової винуватця ДТП. Такий механізм у деяких випадках може спростити й пришвидшити процес отримання компенсації, запевняють у МСТБУ.

Умови, за яких можна скористатися прямим врегулюванням:

ДТП сталося між двома транспортними засобами, і завдано виключно майнової шкоди (пошкодження або знищення авто).

У обох водіїв є чинні поліси ОСЦПВ, що дозволяють пряме врегулювання:

  • Автоцивілки обох учасників укладені після 1 січня 2025 року, або
  • Автоцивілки потерпілого і винуватця укладені до 1 січня 2025 року зі страховиками, які на момент укладення були учасниками добровільної системи прямого врегулювання, або
  • Автоцивілка потерпілого укладена після 1 січня 2025 року, а у винуватця наявна Автоцивілка, укладена до 1 січня 2025 року.

Що важливо знати:

  • Можливе відшкодування збитків завданих тільки майну у вигляді пошкодження або фізичного знищення транспортного засобу. У разі шкоди, завданої здоров’ю та життю потрібно звертатися до страховика винуватця.
  • Форма оформлення ДТП не має значення — це може бути як виклик поліції, так і складання Європротоколу.
  • Якщо ви вже звернулися до своєї страхової компанії за прямим врегулюванням, повторно звертатися до страховика винуватця — заборонено.
