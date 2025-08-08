Що таке пряме врегулювання страхових випадків

Пряме врегулювання — це можливість отримати страхову виплату від страхової компанії де було придбано поліс автоцивілки, а не від страхової винуватця ДТП. Такий механізм у деяких випадках може спростити й пришвидшити процес отримання компенсації, запевняють у МСТБУ.

Умови, за яких можна скористатися прямим врегулюванням:

ДТП сталося між двома транспортними засобами, і завдано виключно майнової шкоди (пошкодження або знищення авто).

У обох водіїв є чинні поліси ОСЦПВ, що дозволяють пряме врегулювання:

Автоцивілки обох учасників укладені після 1 січня 2025 року, або

Автоцивілки потерпілого і винуватця укладені до 1 січня 2025 року зі страховиками, які на момент укладення були учасниками добровільної системи прямого врегулювання, або

Автоцивілка потерпілого укладена після 1 січня 2025 року, а у винуватця наявна Автоцивілка, укладена до 1 січня 2025 року.

Що важливо знати: