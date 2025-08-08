Що таке пряме врегулювання страхових випадків

ФОТО: freepik.com|
Врегулювання страхових випадків
Посилання скопійовано!
Пряме врегулювання — це можливість отримати страхову виплату від страхової компанії де було придбано поліс автоцивілки, а не від страхової винуватця ДТП. Такий механізм у деяких випадках може спростити й пришвидшити процес отримання компенсації, запевняють у МСТБУ.
Читайте також: Складено рейтинг українських страхових компаній за 2025 рік
Умови, за яких можна скористатися прямим врегулюванням:
ДТП сталося між двома транспортними засобами, і завдано виключно майнової шкоди (пошкодження або знищення авто).
У обох водіїв є чинні поліси ОСЦПВ, що дозволяють пряме врегулювання:
- Автоцивілки обох учасників укладені після 1 січня 2025 року, або
- Автоцивілки потерпілого і винуватця укладені до 1 січня 2025 року зі страховиками, які на момент укладення були учасниками добровільної системи прямого врегулювання, або
- Автоцивілка потерпілого укладена після 1 січня 2025 року, а у винуватця наявна Автоцивілка, укладена до 1 січня 2025 року.
Що важливо знати:
- Можливе відшкодування збитків завданих тільки майну у вигляді пошкодження або фізичного знищення транспортного засобу. У разі шкоди, завданої здоров’ю та життю потрібно звертатися до страховика винуватця.
- Форма оформлення ДТП не має значення — це може бути як виклик поліції, так і складання Європротоколу.
- Якщо ви вже звернулися до своєї страхової компанії за прямим врегулюванням, повторно звертатися до страховика винуватця — заборонено.