Що таке супорт в автомобілі, для чого він потрібен та як за ним доглядати

Супорт – досить надійний вузол, який не часто виходить з ладу. Проте щоб супорти служили довго, за їх станом потрібно слідкувати. Як правило, їх контролюють механіки на кожному ТО (техобслуговуванні).

Читайте також: Коли варто міняти гальмівні диски та колодки в авто та які краще придбати

Функція та принцип роботи супорта

Супорт є частиною системи дискових гальм. Коли водій натискає на педаль гальма, гальмівна рідина подається до супорта під тиском. У супорті розташовані один або кілька поршнів, які притискають гальмівні колодки до гальмівного диска. Це створює тертя, яке зупиняє або уповільнює обертання коліс автомобіля. Існує декілька основних типів супорта:

Фіксовані супорти

У таких супортах поршні розташовані з обох боків диска і рухаються синхронно, забезпечуючи рівномірний тиск на диск з обох сторін. Вони більш ефективні, але складніші у виробництві та обслуговуванні. Їх зазвичай застосовують у преміальних або спортивних автомобілях.

Попереду далека дорога й потрібно швидко заправитися. Скористайтеся послугою WOG PAY Пальне та розраховуйтеся прямо біля колонки через застосунок PRIDE. Кілька хвилин – і ви знову в дорозі! Рекламна інформація

Фіксовані супорти ставлять на швидкі спортивні авто. Наприклад ці – від Renault Mégane RS

Плаваючі супорти

У цих супортах, як правило, один або два поршні розташовані з внутрішньої сторони. Зовнішня колодка притискається через скобу, а сам супорт «їздить» на напрямних. Така конструкція менш надійна, оскільки має більше рухомих елементів, але вона дешевша у виробництві, тому її засновують на переважній більшості бюджетних автомобілів.

Плаваючі супорта використовують на переважній більшості бюджетних авто

Ознаки несправності супортів

Несправність будь-яких компонентів гальмівної системи потребує оперативного втручання. Експлуатація автомобіля з несправними гальмами заборонена правилами дорожнього руху та й просто здоровим глуздом. Ось основні ознаки проблем з супортами:

Сторонні звуки від гальм

Скрип гальм найчастіше є ознакою проблем з супортом. Якщо він підклинює, гальмівні колодки перегріваються і можуть видавати сторонні звуки. Як правило, сторонні звуки з'являються на ранніх стадіях – якщо не звертати уваги на це явище, проблема може швидко прогресувати та проявлятись по-іншому.

Читайте також: Коли потрібно міняти гальмівні колодки та диски?

Нерівномірне гальмування та знос колодок

Якщо один із супортів підклинює досить сильно, авто може "тягнути" в бік під час гальмування або просто під час руху. При цьому увесь гальмівний механізм буде сильно перегріватись.

Якщо ви помітили щось подібне – спробуйте піднести руку до колісного (!) диску з метою контролю температури. Робити це потрібно обережно, адже він може бути гарячим. На справному автомобілі температура колісних дисків на одній осі повинна бути однаковою. Якщо ж одне колесо гріється сильніше за інше – є проблема.

Проблеми зі стоянковим гальмом

У багатьох автомобілів стоянкове гальмо використовує гальмівний супорт основної гальмівної системи, але має окремий привід тросом або електродвигуном. Як показує практика, такі системи не надто надійні, тож з часом виникають проблеми зі зняттям автомобіля зі стоянкового гальма. Якщо після використання «ручника» автомобіль їде неохоче, втрачає накат, швидше за все є проблема з одним із задніх супортів.

Чимало сучасних авто мають електричний привод стоянкового гальма. Часто цей механізм розміщують прямо на супортах задніх коліс.

Втрата гальм

Якщо педаль гальм раптом «впала», а її натискання не призводить до нормального спрацьовування гальмівних механізмів – це може бути ознакою проблем з супортом. В такому випадку потрібно шукати витік гальмівної рідини. Витік може статись на будь-якому з супортів або на будь-якому місці магістралі гальмівних трубок та шлангів.

Якщо ж зовні витікання не видно, зазирніть під килимок водія, а саме у район педалі гальм. Якщо гальмівна рідна витікає там – швидше за все несправний головний гальмівний циліндр.

Сторонні звуки при проїзді нерівностей

На автомобілях з великим пробігом супорта можуть «гриміти». Це характерно для плаваючих супортів, де з часом можуть зношуватись посадкові місця напрямних. Якщо при натисканні гальм на дрібних нерівностях (наприклад на бруківці) сторонній звук зникає – значить винні супорта.

Якщо супорт “гримить” на нерівностях, швидше за все потрібно замінити напрямні. У більш запущених випадках – усю скобу.

На щастя, це невелика проблема – на більшості СТО її можуть доволі просто усунути, встановивши ремонті направляючі. Головне не затягувати з таким ремонтом, інакше доведеться міняти частини супорта куди ці направляючі входять. А така процедура вже дорожча.

Ремонт та обслуговування супорта

Заміна супорта потрібна далеко не завжди. У більшості випадків супорти ремонтують. В них замінюють усі гумові деталі, які зазвичай продаються комплектом. Коштує такий комплект кілька доларів для майже будь-якого авто. Іноді потребують заміни поршні та напрямні – вони продаються окремо або у ремкомплекті з усіма гумовими деталями.

Ремкомплект супорту може включати усі необхідні деталі для повного відновлення його роботи.

Супорт як окрема деталь значно дорожчий. Наприклад, задній супорт до Renault Megane III коштує 50-80 доларів, а передній супорт до Porsche Cayenne – дві з половиною тисячі доларів. Заміна може знадобитись у дуже рідкісних випадках. Майже завжди достатньо заміни ремкомплекту.

Читайте також: Гальмівна рідина для систем активної безпеки: чи є різниця?

Висновок

Супорт – це важливий компонент гальмівної системи, від справності якого залежить безпека на дорозі. Регулярне обслуговування супорта і регулярна заміна зношених гумових компонентів роблять його майже вічним. Втім, якщо вчасно не замінити гумові деталі, у супорт потрапляє вода та бруд, внаслідок чого він може пошкодитись корозією з середини. У такому випадку потрібна буде його заміна.