Що взяти в далеку дорогу тепер добре знають ті, кому нещодавно довелося провести кілька годин в снігах на трасах західного та південного напрямків.

Здавалося б, кожен з нас і сам знає, що взяти в далеку дорогу. Але мало кому з українських водіїв доводилося коротати час в заметеній снігом машині за десятки кілометрів від житла. І чесно кажучи, ніхто з нас не застрахований від таких пригод – такі вже реалії нашого клімату і нашої дорожньої інфраструктури. На щастя, ніякої спеціальної підготовки для зимових поїздок по країні не потрібно, досвідченому водієві достатньо звичайних навичок і почуття самозбереження. Та є невеликий перелік того, що взяти в далеку дорогу просто необхідно.

Швидше за все, на магістральній дорозі чекати допомоги довго не доведеться, але і півдня в снігах – приємного мало. Кілька бутербродів і термос з чаєм на такий випадок не завадять.

1. Перш за все, у вас повинен бути надійний автомобіль на зимовій гумі, причому шини повинні бути так звані нордичні (вони ж скандинавські, арктичні) – як більш пристосовані для їзди саме по снігу.

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2. Обов'язково носіть із собою 12-вольтний зарядний пристрій для телефону або додаткову зовнішню батарею (так званий power bank). На заміських трасах іноді буває нестійке стільникове покриття, і в таких умовах телефон може "сісти" за пару хвилин. "Мобілка" знадобиться, щоб додзвонитися до рятувальників або друзів, які організують допомогу для вас.

3. Не буде зайвою лопата для відкидання снігу і комплект теплих робочих рукавиць на додачу. Деяким невдалим автомобілістам доводиться чекати по кілька годин тільки заради того, щоб хтось витягнув їх із замету на узбіччі – наприклад, після випадкового занесення машини на льоду. За наявності хорошої лопати це питання часто можна вирішити і самостійно.

4. Корисна річ в багажнику машини взимку – довгий, близько 10 м, трос. Оскільки звичний буксир, який ми возимо із собою "на всяк випадок", рідко буває довше 5-6 метрів, а цього може виявитися замало для рятувальної операції в разі серйозної сніжної бурі.

Лопата, рукавички і міцний трос довший за стандартний – необхідний мінімум інвентаря для вилучення автівки зі снігових заметів.

5. З того, що взяти в далеку дорогу, можна порадити також плед і теплу робочу куртку – на той випадок, якщо ваш повсякденний одяг мало підходить для вправ з лопатою. Те ж саме і з взуттям: якщо ви все ж застрягнете в снігах надовго, вам у будь-якому випадку доведеться виходити з машини. І якщо ви звикли їздити у модельному взутті, тут вам знадобляться запасні черевики – теплі і високі.

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6. Якщо вам доводиться їхати далеко від дому в сніжну погоду, краще, якщо у вас буде в багажнику не докатка, а повноцінне запасне колесо. Ймовірність зловити в снігу цвях або катастрофічну яму невелика, але їхати по заметах на маленькому по діаметру і вузькому тимчасовому колесі буде дуже важко.

7. Ліхтар з потужною "довготривалою" батареєю – ще один предмет з тих, що узяти з собою в дальню дорогу вельми бажано. Зимовий день короткий, і снігові пригоди часто припадають саме на темний час доби. Користуватися ж для підсвічування місцевості штатними електроприладами автомобіля не рекомендується – його бортовий акумулятор при "відстої" у сніговому полоні і так отримає серйозне навантаження. А вам потрібно, щоб АКБ могла робити головне – запускати двигун для обігріву салону.

8. У відверто погану погоду звичайно краще залишатися вдома, але якщо це неможливо, заправте повний бак палива і прихопіть хоча б невеличку каністру з бензином.

Біля виїзду на важливі автотраси в погану погоду поліція виставляє пости, які не випускають машини в ризиковані подорожі. Але таке буває не завжди, тому покладатися на такий "фільтр" не варто.

9. Деякі професійні мандрівники возять з собою в машині сухий спирт або звичайні свічки. Це джерело світла і тепла не дасть вам зовсім замерзнути в салоні машини, якщо не вийде використовувати штатний "клімат" або піч. (До речі, корінні жителі Півночі обігрівають свої снігові житла – іглу – найпростішими фітильними лампадами, ще більш примітивними, ніж наші свічки). Звичайно, запалювати відкритий вогонь потрібно з максимальною акуратністю, наприклад, в металевій чашці від термосу або в автомобільній чашці-непроливайці з нержавійки.

10. З інших речей, які знадобляться вам з меншою ймовірністю – хоча б літрова банка антифризу тієї марки, який залитий у ваш двигун. Може статися, що через тривале буксування, та ще й із забитої снігом радіаторної решітки, ваш мотор перегріється, і вам знадобиться поповнити рівень охолоджуючої рідини.

Як вже повідомлялося, експерти Auto24 поділилися секретами, як їздити по снігу.