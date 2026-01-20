Що змінилось на ринку автострахування у 2025 році: підсумки

Ринок обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності автовласників у 2025 році пройшов через масштабну трансформацію, спричинену впровадженням нового жорсткого та дорогого законодавчого регулювання та адаптацією людей до змінених економічних умов. Результатами ділиться МСТБУ.

Протягом року система ОСЦПВ поступово переходила до нових реалій, який передбачає дуже значне зростання цін на страхові поліси і невеличке зростання виплат. Вартість страхових полісів зросла на 132%, а середній розмір виплати збільшився лише на 33%. Як результат, доходи страхових компаній значно збільшились.

З 1 січня 2025 року набули чинності положення Закону України «Про ОСЦПВВНТЗ» № 3720, які кардинально змінили правила роботи ринку. Для страхових компаній це означало необхідність перебудови процесів врегулювання, оновлення методик розрахунку виплат та зростання операційного навантаження.

Серед ключових змін, що вплинули на структуру ринку:

Підвищення страхових сум за договорами ОСЦПВ.

Скасування коефіцієнта фізичного зносу при визначенні розміру відшкодування.

Заборона застосування франшизи.

Запровадження обов’язкового прямого врегулювання для всіх страховиків.

Розширення практики відновлювального ремонту на СТО-партнерах.

Окремим важливим кроком стало посилення захисту потерпілих у випадках банкрутства страховиків. Нові правила дозволяють здійснювати виплати без очікування завершення судових процедур, що раніше створювало затримки на місяці та навіть роки.

Зміни у регулюванні та подорожчання ремонту безпосередньо вплинули на динаміку страхових виплат. За підсумками 2025 року середній розмір компенсації за вимогами потерпілих становив 45 050 гривень, що на 33 відсотки більше, ніж у 2024 році, коли цей показник дорівнював 33 849 гривням.

Одночасно зросла і частота страхових подій. У 2025 році вона досягла рівня 2,0 проти 1,75 роком раніше, що означає збільшення на 14,29 відсотка. Загалом страхові компанії врегулювали 150 982 вимоги потерпілих та здійснили виплати на суму понад 6,8 мільярда гривень. Кількість врегульованих випадків зросла на 6,24 відсотка, тоді як обсяг виплат збільшився одразу на 41,4 відсотка.

Помітною тенденцією року стало активне використання Європротоколу. Частка таких ДТП сягнула 45,8 відсотка від усіх врегульованих страхових подій. Кількість аварій, оформлених за спрощеною процедурою, зросла на 26,09 відсотка і досягла 69 157 випадків.

Обсяг виплат за Європротоколом перевищив 2 мільярди гривень, що майже вдвічі більше, ніж у 2024 році. Середній розмір компенсації зріс із 18 852 гривень до 29 478 гривень. Така динаміка пояснюється не лише популярністю цього механізму, а й скасуванням граничного ліміту виплат у 2025 році.

Суттєве зростання цін на поліси

Паралельно зі зростанням виплат підвищилася і вартість страхування. За підсумками року середня страхова премія за внутрішніми договорами ОСЦПВ становила 3 162,67 гривні, що на 132 відсотки більше порівняно з 2024 роком.

Незважаючи на подорожчання полісів, кількість укладених договорів скоротилася лише на 7,7 відсотка. У 2025 році було оформлено понад 7,4 мільйона договорів ОСЦПВ, що свідчить про збереження базового попиту на обов’язкове страхування.

Онлайн формат

Окремої уваги заслуговує цифровізація ринку. Частка електронних договорів досягла 99,7 відсотка, що фактично означає повний перехід автоцивілки в онлайн-формат.

Голова правління МТСБУ Олександр Берназюк зазначає, що ринок функціонує в умовах воєнних викликів, серед яких скорочення автопарку, міграція населення, зниження платоспроможності та зменшення реєстрацій транспортних засобів. Водночас сервісна складова ОСЦПВ суттєво покращилася, а пряме врегулювання та ремонт на партнерських СТО формують для клієнтів повноцінну модель відновлення автомобіля «під ключ».

За підсумками року загальний обсяг нарахованих страхових премій за внутрішніми договорами склав 23,6 мільярда гривень, що на 114,4 відсотка більше, ніж у 2024 році.

Рейтинг страхових компаній

Лідерами ринку за обсягом страхових премій стали компанії «ТАС», «ОРАНТА», «КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП», «Арсенал Страхування» та «ІНГО». Найбільшу кількість врегульованих вимог у 2025 році зафіксовано у компаній:

«ТАС» – 23 735 вимог на суму 1,1 мільярда гривень.

«ОРАНТА» – 21 369 вимог на суму 857,9 мільйона гривень.

«КНЯЖА ВІЄННА ІНШУРАНС ГРУП» – 16 139 вимог на суму 706,5 мільйона гривень.

Водночас упродовж року три страхові компанії були виключені зі складу МТСБУ та втратили право укладати договори ОСЦПВ, що також вплинуло на перерозподіл ринкових часток.

Загалом результати 2025 року свідчать про поступове формування більш стійкої, технологічної та вигідної для страхових компаній моделі ОСЦПВ. Попри зростання збитковості та вартості ремонту, значне збільшення цін на страхові поліси робить цей бізнес дуже привабливим.