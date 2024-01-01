Шпигуни помітили прототип Tesla Model Y Juniper під час випробувань в Іспанії

Як передає Autoevolution, ймовірно, збиратимуть модель на заводі Giga Berlin. Окрім цього, подейкують, що виробник електромобілів, ймовірно, випустить Model Y Juniper у Китаї раніше за інші ринки, подібно до того, як це було з Model Y Highland.

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Однак, Model Y збирається на чотирьох підприємствах, й цілком зрозуміло, що кожне виробниче підприємство працює над локалізованою версією електрокросовера. Прототип китайської версії досі не був помічений. Інша справа з автомобілями, виготовленими в Європі.

Шпигуни помітили сильнозакамуфльований прототип Model Y Juniper в Матаро, Іспанія. Дві низькоякісні фото мало що розкривають, але підтверджують попередні чутки. Найбільш очевидною зміною є перенесення заднього номерного знака нижче на задній бампер замість дверей багажника.

Це збігається з фотографіями моделі Y Juniper від липня, поміченого в Каліформнії, на яких видно двері багажника без тримача номерного знака. Наявність тестового прототип вказує, що початок європейського виробництва може бути не надто далеким.

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Рік тому прототип Model 3 Highland також був помічений під час тестування в Німеччині за кілька днів до офіційної презентації в Китаї. Ми знаємо, що Ілон Маск сказав, що у 2024 році нова Model Y не буде представлена, але виробництво має початися задовго до того, як перші поставки очікуються наступного року.