За експлуатацію транспортного засобу без чинного страхового полісу цивільної відповідальності передбачений штраф. Окрім того, у випадку ДТП збитки доведеться покривати з власної кишені.

Правила Дорожнього Руху чітко регламентують список документів, які повинен мати при собі водій. Окрім “прав” та “техпаспорта” обов’язковим є “чинний страховий поліс”.

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Зазначається, що на вимогу поліцейського водій повинен зупинитися з дотриманням вимог цих Правил, а також пред'явити для перевірки окрім інших документів:

Чинний страховий поліс (страховий сертифікат “Зелена картка”) про укладення договору обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів або чинний внутрішній електронний договір зазначеного виду обов’язкового страхування у візуальній формі страхового поліса (на електронному або паперовому носії), відомості про який підтверджуються інформацією, що міститься в єдиній централізованій базі даних, оператором якої є Моторне (транспортне) страхове бюро України. Водії, які відповідно до законодавства звільняються від обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на території України, повинні мати при собі відповідні підтверджуючі документи (посвідчення).

Стаття 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за:

Керування транспортним засобом особою, яка не має при собі або не пред'явила для перевірки посвідчення водія відповідної категорії, реєстраційного документа на транспортний засіб, а також поліса (договору) обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (страхового сертифіката "Зелена картка")

тягне за собою накладення штрафу в розмірі двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Отже, за керування автомобілем без страхового полісу передбачений штраф у розмірі 425 грн. Виключення складають пільгові категорії громадян, яким дозволено керувати транспортом без страхового полісу.

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