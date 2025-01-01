Штрафів за перевантаження стало значно менше

Понад 2,4 тисячі порушень на майже 30 млн грн зафіксували системи автоматичного зважування транспорту в русі WIM за п'ять місяців 2025 року за даними Укртрансбезпеки, на які посилається opendatabot.ua.

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2 441 порушення на загальну суму 29,55 млн грн зафіксували WIM-комплекси за п’ять місяців 2025 року. Це на 34% менше штрафів, ніж за аналогічний період торік, та й сума штрафів знизилася більш ніж удвічі. Наразі в Україні функціонує 57 WIM-комплексів у 20 регіонах. В середньому, порушники перевищують навантаження на 10% проти 20% у попередні роки.

Втім, у деяких регіонах ситуація гірша. Наприклад, у Чернівецькій області середній штраф цього року — 23,5 тис. грн, в Івано-Франківській — 18,4 тис. грн.

Загалом з жовтня 2021 року, коли WIM-комплекси почали роботу в Україні, було виписано 38 710 постанов на 629,64 млн грн. Найбільше — у грудні 2021 (3 932 постанови) та січні 2022 (3 728). Зараз темпи знизилися: у 2025 році в середньому, виписується 500 постанов щомісяця. Для порівняння, торік їх було 750, а у 2023 — 1 130.

Станом на червень 2025 року в країні функціонує 57 WIM-комплексів у 20 регіонах. Найбільше таких майданчиків зосереджено на Київщині (7) та Хмельниччині (6). По чотири комплекси — у Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях.Однак на практиці порушення наразі фіксує 55 майданчиків у 19 регіонах, згідно з інформацією Укртрансбезпеки.

Після оголошення владою воєнного стану доступ до систем WIM був заблокований, а роботу майданчиків — призупинено. Відновлення почалося лише у травні 2022 року. Тоді перезапустили 25 майданчиків у 14 областях, зокрема на ключових логістичних маршрутах поза зоною бойових дій.