В Правилах дорожнього руху існує пункт, який не виконує 90% власників авто на єврономерах.

Після введення в дію постанови Кабінету Міністрів № 479 "Про реалізацію експериментального проекту щодо створення умов для унеможливлення ухилення від сплати митних платежів" власники авто на іноземних номерах заявили, що працівник поліції не має повноважень зупиняти та штрафувати такі машини. Однак директор асоціації автоімпортерів Олег Назаренко на своїй сторінці в Фейсбук нагадав, що Правилами дорожнього руху передбачений обов’язок реєструвати іноземні авто в Сервісних центрах МВС, якщо машина знаходиться на території нашої держави більше двох місяців.

П. 29.2 ПДР: Транспортний засіб, що перебуває в міжнародному русі на території України більше двох місяців, повинен бути тимчасово зареєстрований в уповноваженому органі МВС, крім транспортних засобів, що належать іноземним громадянам та особам без громадянства, які перебувають в Україні на відпочинку чи лікуванні за відповідними путівками або іншими документами на визначений органами Держмитслужби термін.

Тобто якщо автомобіль на іноземних номерах перебуває в Україні більше двох місяців, поліцейський має право зупинити його та накласти штраф. Згідно ст. 121 ч.6 КоАП, за керування водієм транспортним засобом, не зареєстрованим або не перереєстрованим в установленому порядку передбачений штраф у 170 грн, за повторне порушення - бо громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

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Більшість автомобілів на іноземних номерах, які перебувають на території Україні, не зареєстровані в Сервісних центрах МВС. Адже зареєструвати їх повинні іноземці, які де-юре ввезли ці машини, а це в більшості випадків підставні особи (так звані "верблюди"). Авто, які в’їхали в якості транзиту з громадянами Україні, також зареєструвати не можна, бо українці порушили строки перебування (5 чи 10 днів).

Чому ж тоді поліцейські раніше не зупиняли й не штрафували авто на іноземних номерах? Тому що в поліції не було інформації, коли машина в’їхала на територію України. Згідно постанови КМУ №479, "поліцейські та службові особи Міністерства внутрішніх справ мають право доступу до автоматизованої системи митного оформлення "Інспектор - 2006", тобто така інформація їм стала доступна.

Нагадаємо, що влада почала боротися з "євробляхами” на місцях.