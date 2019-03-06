Із 16 березня Шулявський шляхопровід перекриють для виконання реконструкції. За оптимістичними планами реконструкція займе щонайменше півтора року.

Із 16 березня Шулявський шляхопровід перекриють у зв’язку із реконструкцією, рух транспорту буде організовано прилеглими вулицями. Про це під час брифінгу повідомив головний інженер КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" Олександр Здольник.

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"Роботи з демонтажу існуючого шляхопроводу будуть розпочаті уже 17 березня – наступного дня після перекриття. Етапність виконання робіт передбачає, що перші роботи – це демонтаж контактної мережі, демонтаж опор освітлення, демонтаж карнизних блоків, демонтаж консолей тротуарів, розбирання асфальтно-бетонного покриття, демонтаж самих балок прогонових будов та частковий демонтаж ростверків", – розповів він.

До кінця 2019 року заплановано, зокрема, завершити роботи з будівництва нового шляхопроводу довжиною 158,17 м, велосипедних доріжок (довжина – 741 м), ліво- та правоповоротних з’їздів, реконструкції підземного пішохідного переходу, благоустрою та озеленення.

Рух транспорту на цей час буде організовано прилеглими вулицями.

"Рух транспорту в напрямку Олександра Довженка – Вадима Гетьмана відбуватиметься вулицями Антона Цедіка та Петра Нестерова, з виїздом на проспект Перемоги. Для цього на перетині вулиці Петра Нестерова та проспекту Перемоги влаштовано тимчасовий світлофорний об’єкт. Далі – проспектом Перемоги до перетину з вулицею Гарматною – на зазначеному перехресті також влаштовується тимчасовий світлофорний об’єкт для забезпечення можливості лівого повороту на вулицю Гарматну. Далі – вулицею Гарматною та вулицею Виборзькою забезпечується виїзд на вулицю Вадима Гетьмана", – розповів Олександр Здольник.

Щодо руху транспорту в напрямку Вадима Гетьмана – Олександра Довженка, то рух відбуватиметься існуючим реконструйованим з’їздом на проспект Перемоги з можливістю перетину проспекту та виїздом на вулицю Олександра Довженка існуючим реконструйованим з’їздом, де також влаштують тимчасовий світлофорний об’єкт.

На шляхах об’їзду передбачено організацію одностороннього руху автомобільного транспорту, а саме: вулиця Антона Цедіка (до перетину з вулицею Петра Нестерова) та вулиця Петра Нестерова будуть переведені в режим одностороннього руху; вулиця Гарматна (до перетину з вулицею Виборзькою) та вулиця Виборзька також будуть переведені в режим одностороннього руху.

Тролейбусний рух із боку Севастопольської площі вулицею Вадима Гетьмана матиме кінцеву зупинку "Індустріальний міст"; з боку вулиці Олени Теліги вулицею Олександра Довженка – кінцеву зупинку "Вул. Івана Гонти".

"Новий шляхопровід заплановано завершити уже в поточному році. Тому прохання до всіх водіїв: поставитися з розумінням та обрати альтернативні маршрути. Таким чином, завдяки перерозподілу транспортних потоків на шляховій мережі міста ми убезпечимося від значних заторів, які можуть відбуватися у цьому вузлі", – резюмував Олександр Здольник.