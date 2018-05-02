В Києві з 1 травня розпочались роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу. В зв’язку з цим потрібно об’їжджати Проспект перемоги поблизу станції метро Шулявка.

Схема об’їзду Шулявського шляхопроводу передбачає рух по вулицях Дегтярівська, Гарматна-Виборзька, Цедіка-Мірошниченко. Для об’їзду шляхопроводу на проспекті Перемоги встановили три світлофори. Адже транспорт замість проїзду по мосту перетинає проспект.

Схема руху об’їзду Шулявського шляхопроводу:

Нагадаємо, що в Києві повністю перекрили одну з головних площ.