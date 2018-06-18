На воді швидкість у 142 км/год – як 400 км/год на асфальті.

Компанія Jaguar об'єднала зусилля з фахівцем у виробництві моторних човнів Vector, а також підрозділом Williams Advanced Engineering та створила неймовірнно швидкий човен на акамуляторі.

Над створенням спортивного човна працювали також спеціалісти команди Jaguar Formula E. Метою їхньої роботи було досягнення швидкості у 123,59 км/год – такий рекорд був зафіксований у 2008 році Хелен Лоуні на електричному гідроплані (не плутати з літаком) Firefly з двигунами Agni. Десять років тримався цей рекорд.

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І от на тому ж місці, де був поставлений минулий рекорд, і де з 1950-х років відбуваються подібні швидкісні запливи – на озері Coniston Water у Англії, було встановлено новий рекорд. З першої спроби пілот і співвласник команди Jaguar Vector Пітер Дредж зміг досягти швидкості у 123,27 км/год, а вже наступна спроба показала рекордну швидкість у 142,60 км/год.

Досягнення дійсно вражаюче, особливо з огляду на те, що партнерство Jaguar і Vectorрозпочалось зовсім нещодавно – у жовтні 2017 року. Характеристики спортивного човна не розголошуються.

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