"Швидку" на базі Toyota Land Cruiser отримали медики служби надзвичайних ситуацій

Карету для Медичного центру ДСНС подарувала місія Всесвітньої продовольчої програми ООН в Україні. Автомобіль закуплено та вручено медичному підрозділу рятувальної служби у рамках спільного проєкту "Відновлення засобів існування та відродження сільських громад через протимінну діяльність".

"Швидкі" на шасі Toyota Land Cruiser 78 в українських медиків зустрічаються не дуже часто. Перша згадка про карети на ходовій Land Cruiser датується травнем 2022 року, коли Центр медицини катастроф МОЗ України отримав від уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії 25 машин медичної допомоги Toyota Land Cruiser 70.

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Маючи повний привід 4×4, легкі автомобілі Toyota LC78 вважаються чудовим інструментом в системі транспортування хворих, травмованих, покалічених пацієнтів бездоріжжям та у сільській місцевості, де відсутні чи розбиті важкою технікою дороги.

У моторній ніші LC78 стоїть 4,2-літровий 6-циліндровий дизельний двигун потужністю 128 к.с. Механічна коробка передач та опція повного приводу для бездоріжжя роблять цей автомобіль гарним вибором для транспортування пацієнтів у сільській місцевості.

Фото: Медичний центр ДСНС

Зазвичай автомобілі швидкої допомоги Land Cruiser (довжина – 5070 мм, ширина – 1770 мм, висота – 2120 мм) з жорстким дахом оснащено ношами з автоматичним завантаженням, лавкою для 3 осіб, включаючи парамедиків, кисневою системою, що складається з 2 балонів, складними ношами, настінним апаратом для вимірювання артеріального тиску та іншим необхідним медичним обладнанням.

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Машина та закріплена за нею бригада медиків будуть оперативно надавати екстрену медичну допомогу в умовах підвищеної небезпеки, у т.ч. в зонах, де проводяться протимінні роботи.