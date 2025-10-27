Швидша, ніж Camry 3,5: Toyota показала "заряджену" Camry GT-S

Toyota знову доводить, що класичний седан ще має чим здивувати. На виставці SEMA Show 2025 у Лас-Вегасі японський бренд представив Camry GT-S Concept — спортивну інтерпретацію популярного седана, яка поєднує у собі стиль треку, реальні характеристики та досяжну практичність, пишуть в Autoevolution.

Новий рівень для знайомої Camry

Побудована на базі Camry XSE AWD Hybrid 2025 року, ця концепція не намагається бути «одноразовим шоу-каром».

Toyota пішла іншим шляхом — показала, якою може бути Camry, якщо додати їй більше драйву та характеру.

Під капотом — знайома 2,5-літрова гібридна установка потужністю 232 к.с., яка працює з повним приводом. Це той самий агрегат, що й у серійній моделі, тому Camry GT-S залишається близькою до реальності — без надмірного тюнінгу.

«Camry GT-S — це дослідження спортивних амбіцій седана, створене з натхненням від автоспорту», — каже Кевін Хантер, виконавчий директор з дизайну Toyota North America.

Дизайн із натхненням треку

Візуально Camry GT-S виглядає агресивно і дорого. Команда CALTY Design з Енн-Арбора спільно з інженерами Toyota R&D розробила нові передній і задній бампери, аеродинамічні накладки та перероблену задню частину з інтегрованою вихлопною системою.

Фарбування Inferno Flare — особливе, насичене, з ефектом металік, створює асоціації з гоночними болідами. Навіть стоячи на місці, ця Camry здається готовою до старту.

Покращене шасі та гальма

Серйозні зміни торкнулися і ходової. Концепт отримав регульовані котушки, що знизили кліренс на 38 мм, — тепер седан виглядає ще більш приземистим і впевненим у поворотах.

Гальмівна система — восьмипоршневі передні супорти з роторами 365 мм і шестипоршневі задні з роторами 356 мм — натякає на те, що це не просто «косметичний» тюнінг.

А щоб утримати потужність на асфальті, Camry GT-S отримала 20-дюймові колеса з низькопрофільними шинами 245/35R20.

Camry, яка знову задає ритм

Camry GT-S Concept — це не просто шоу-експонат, а натяк на те, якою може стати серійна Camry майбутнього.

Стильна, збалансована, з реальними характеристиками, які можна перенести на дорогу без втрати зручності.

Модель представлять з 4 по 7 листопада 2025 року на стенді Toyota (Центральний зал, стенд №22200) під час SEMA Show у Лас-Вегасі, поруч із Corolla Cross Nasu Edition.

Ключові особливості Toyota Camry GT-S Concept