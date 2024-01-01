Шинний кілер проколов понад 1000 шин вантажівок у різних місцях країни та залишається безнаказаним

Полювання на любителя шинних проколів ведеться вже не один рік. За приблизними підрахунками, він пошкодив понад 1000 шин вантажних автомобілів. Проблемою є те, що своєї улюбленої справи він покидати не збирається.

Збитки пішли вже на сотні тисяч доларів. Тільки за кожне пошкоджене шампуром чи шилом колесо власнику потрібно заплатити 300-500 доларів за одиницю, тобто загалом на півмільйона доларів. Про це повідомляє thedrive.co.

Читайте також Майже 30 крадіжок з автомобілів щодня: Європа вже стогне від злодіїв

За період з вересня 2024 року по січень 2025 року зловмисник проколов 296 шин різних авто. При цьому "за компанію" він подекуди виводив з ладу гальмівні шланги та інші системи.

В основному зловмисник пошкоджує вантажівки, припарковані поза спеціально відведених стоянок, а також на платних паркінгах обабіч трас. Географія також широка, по всій країні.

Купуючи автоцивілку в ARX, ви можете скористатися послугою «Автоконсьєрж», яка передбачає допомогу на дорозі: евакуацію або буксирування автомобіля до СТО, зарядження акумуляторної батареї, доставлення пального (до 10 л), аварійне відкриття замків дверей, мобільного шиномонтажу чи заміни колеса. Більше про послугу – читайте тут. Рекламна інформація

Тричі за три різні роки бандит потрапляв на камеру. Спочатку у Флориді, Теннессі, а нещодавно в Арканзасі. Фотодобірка з відкритих джерел

В тому, що це одна й та ж людина, уже сумніву немає – на камерах відеоспостереження цьому є підтвердження. Це свідчить про те, що найімовірніше злочинець теж може бути водієм вантажівки.

Читайте також Злодії не змогли вкрасти автомобілі, тож хоча б їх пошкодили

Попри те, що вчинки повторюються, у поліції наголошують, що якогось почерку чи однозначної закономірності у зловмисника немає. Він постійно імпровізує, міняє інструменти злочину, використовує то шило, то ніж, то льодоруб чи щось інше. Фантазії у нього вистачає, як і вміння ховатися, хоча й подекуди нахабно хизується перед відеокамерами.