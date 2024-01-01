Шинний кілер проколов понад 1000 шин вантажівок у різних місцях країни та залишається безнаказаним

ФОТО: Joel Phelps|
Заміна шин на зупинці вантажівок South Fork, де майже 20 водіїв фур виявили пошкоджені колеса
Полювання на любителя шинних проколів ведеться вже не один рік. За приблизними підрахунками, він пошкодив понад 1000 шин вантажних автомобілів. Проблемою є те, що своєї улюбленої справи він покидати не збирається.
Збитки пішли вже на сотні тисяч доларів. Тільки за кожне пошкоджене шампуром чи шилом колесо власнику потрібно заплатити 300-500 доларів за одиницю, тобто загалом на півмільйона доларів. Про це повідомляє thedrive.co.
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За період з вересня 2024 року по січень 2025 року зловмисник проколов 296 шин різних авто. При цьому "за компанію" він подекуди виводив з ладу гальмівні шланги та інші системи.
В основному зловмисник пошкоджує вантажівки, припарковані поза спеціально відведених стоянок, а також на платних паркінгах обабіч трас. Географія також широка, по всій країні.
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Тричі за три різні роки бандит потрапляв на камеру. Спочатку у Флориді, Теннессі, а нещодавно в Арканзасі. Фотодобірка з відкритих джерел
В тому, що це одна й та ж людина, уже сумніву немає – на камерах відеоспостереження цьому є підтвердження. Це свідчить про те, що найімовірніше злочинець теж може бути водієм вантажівки.
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Попри те, що вчинки повторюються, у поліції наголошують, що якогось почерку чи однозначної закономірності у зловмисника немає. Він постійно імпровізує, міняє інструменти злочину, використовує то шило, то ніж, то льодоруб чи щось інше. Фантазії у нього вистачає, як і вміння ховатися, хоча й подекуди нахабно хизується перед відеокамерами.