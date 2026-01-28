Сім білосніжних пікапів обійдуться без камуфляжної лівреї

Техніка відправлена армійцям разом з іншим потрібним майном, купленим за запитом військових. Громада не зрадила темі пікапів й закупила для наших армійців перевірені часом і передовою Mitsubishi L200.

Окрім автомобілів, до трьох підрозділів відправлено дрони-перехоплювачі, атрибуктику до стрілецької зброї, засоби зв’язку та інше. Про це йдеться на сайті Вінницької мерії.

L200 один з наймасовіших у військах

До підрозділів Повітряних Сил ЗСУ, бійці якого прикривають небо від ворожих дронів, передано сім пікапів. Ці п'ятимісні 4-дверні машини (2+3) за своєю конструкцією та технологією безпеки навіть у стандартному заводському виконанні забезпечують максимальний захист водія та пасажирів.

Про ходові властивості, надійність силового наповнення годі й говорити – найкращі стандарти для роботи не бездоріжжі та в сезонні виклики, у тому числі нинішні зимові з морозом, ожеледицею та сніговими переметами.

Для такої пори року та погоди будь-яке інше камуфляжне фарбування для Mitsubishi L200 буде зайвим. Фото: мерія Вінниці

Потужний, витривалий і надійний

В моторній ніші сучасного покоління L200 може стояти дизель з потужністю 110 або 135 кВт і крутним моментом 330 або 430 Нм відповідно. Його високий крутний момент добре реагує на низьких і середніх швидкостях.

При цьому споживання палива таким автомобілем доволі ощадливе. У змішаному циклі двигун бере приблизно 8,6 – 8,7 літра дизеля на кожні 100 кілометрів пробігу.

Чиї автопарки зросли

Автомобілі отримали 456-та бригада транспортної авіації ім. Дмитра Майбороди, Центр матеріально-технічного забезпечення Повітряних Сил ЗСУ та 230-та окрема бригада забезпечення Повітряних Сил ЗСУ.

Повний перелік переданого:

7 нових пікапів;

186 дронів-перехоплювачів Sting;

16 літальних комплексів-перехоплювачів Interceptor;

автомобільні та портативні радіостанції;

приціли, тепловізійні комплекси;

планшети, ноутбуки, Starlink;

генератори та автозапчастини.

Звісно, на передовій не до інтер'єру нового Mitsubishi L200, але тут є багато чого корисного для водія та його пасажирів. Фото: мерія Вінниці

В рамках проєкту "Безпека та оборона"

Цей транш допомоги спрямовано в підрозділи ВПС України в межах пріоритету "Безпека та оборона", на який у бюджеті Вінницької громади на 2026 рік передбачили понад 1 млрд грн.

Сумарно від початку повномасштабного вторгнення громада спрямувала на допомогу для понад 90 військових підрозділів понад 3 млрд грн, з них 1 млрд 350 млн грн — упродовж 2025 року.