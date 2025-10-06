Скасування пільг на електромобілі з 2026 року може вдарити по енергетичній безпеці України: позиція

«Це — постріл собі в ногу для української енергетики. Я категорично проти й звертаюся до Міністра енергетики Світлани Гринчук: як таке можливо?» — питає у своєму блозі президент TERWIN Руслан Шостак.

Також у тему ринок електромобілів у вересні 2025 року

Україна зробила прорив — і тепер його хочуть зупинити?

За останні роки електротранспорт став однією з найуспішніших реформ у сфері мобільності та енергетичної незалежності. Зокрема, в 2020 році в Україні було 40 000 електромобілів, а у 2025-му — вже понад 160 000. Тобто кожен четвертий ввезений автомобіль сьогодні — електричний.

«Ми нарешті почали виходити на якісно новий рівень. Ми маємо не обмежувати ввезення електромобілів, а навпаки — стимулювати. Тому що електромобіль — це не просто транспорт. Це частина майбутньої енергосистеми країни»,

— пише Руслан Шостак

Чому збереження пільг на електромобілі — стратегічне питання

1. Енергетична безпека

Електромобіль — це мобільний акумулятор, який може підтримувати енергосистему в пікові періоди.

«300 тисяч електромобілів — це вже цілий “квант стійкості”»

2. Переорієнтація з імпортного бензину на українську електроенергію

160 000 електрокарів = мінус 200 млн літрів бензину на рік Це 12 трильйонів гривень, які ми не віддали іноземним постачальникам пального. Натомість 380 млн кВт·год української енергії — куплено на 7 млрд грн.

3. Екологія та здоров’я

Електротранспорт викидає у 2–3 рази менше CO₂, ніж бензиновий. Чисте повітря — це економія на медицині та довша тривалість життя.

4. Європейський курс

ЄС забороняє продаж нових авто з двигуном внутрішнього згоряння з 2035 року. Якщо ми згортатимемо пільги, то відкотимося назад від євроінтеграції.

5. Розвиток інфраструктури та нових робочих місць

Замість старих АЗС — зарядні станції, замість залежності від нафти — власна енергетика та технології.

Також цікаво скільки зекономить держава від введення ПДВ на електромобілі

Хто виграє від скасування пільг? Точно не держава

«Невже лобі світових нафтових компаній та українських заправок сильніше за довгострокові інтереси країни?»

— Руслан Шостак

Критики стверджують, що пільги — це втрачені податки. Але реальність інша: електрокари споживають українську електроенергію, з якої вже сплачуються податки.

Тобто вигода для бюджету — більша, ніж від імпортного бензину.

Висновок

«Я не лобіюю ввезення електромобілів — жоден з моїх бізнесів не має відношення до електромобілів. Я закликаю до здорового глузду. Електромобіль має стати символом прогресу України, а не жертвою чиїхось короткозорих рішень,» – говорить Руслан Шостак.