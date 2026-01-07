Скільки асфальту, щебеню та пального вмістилося у кишенях посадовців

Збагачення викрито. Справу про заволодіння коштами платників податків під час ремонту державної дороги на Закарпатті передано до суду.

Про аферу в дорожньому будівництві йдеться у повідомленні Закарпатської обласної прокуратури. Там прізвища не вказуються, але головних виконавців згадали.

Серіал з 25 фіктивних актів і довідок

Фігурантами справи стали підрядник та головний інженер технічного нагляду. Саме проти них прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт.

У ході слідства виявлено численні факти зловживань і заволодіння бюджетними коштами під час ремонту дороги державного значення Р-21 "Долина – Хуст". Ця автомагістраль проходить мальовничою місцевістю (див. відео нижче), забезпечує рух транспортних потоків з багатьох територіальних автодоріг державного значення.

З'ясовано, що підрядна організація завищувала вартість матеріалів і робіт, зокрема асфальтобетону та щебенево-піщаної суміші.

Посадовців приваблювали не стільки мальовничі краєвиди Закарпаття, скільки можливість збагатитися через приписки в актах виконаних робіт. Скриншот: Авто24

Посадовці вносили до документів неправдиві та дублювальні дані. Колишній директор товариства подав замовнику понад 25 актів і довідок із фіктивними відомостями.

Службова недбалість чи…

У справі йдеться про те, що провідний інженер технагляду через службову недбалість погодив і підписав згадані акти. Можливо так і є, хоча достеменно встановити це не вдалося.

Щоправда, у колі фінансових експертів та аудиторів подібне визначення завжди піддається сумнівам, оскільки на посади інженерів технагляду в дорожні служби людей з вулиці не беруть, там працюють першокласні спеціалісти, котрі добре розуміються в специфіці, тонкощах усіляких "процентовок" та інших документів обліку й звітності. Отож питання щодо недбалості лишаються відкритими.

У що бюджету обійшлася "недбалість"

За підрахунками фінансистів, бюджету завдано збитків на понад 37,8 млн грн. Крім того, експертиза виявила порушення при виконанні ще одного договору з експлуатаційного утримання дороги на суму понад 7 млн грн. Загальні збитки - майже 45 млн грн.

Посадовцю принесли для ознайомлення документи з повідомленням про підозру. Фото: прокуратура Закарпаття

Ексдиректору інкримінують заволодіння майном в особливо великих розмірах та службове підроблення, інженеру технагляду - службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Україну дорожники "доять" дуже старанно

Це приклад лише по одному випадку. Редакція Авто24 промоніторила за запитом ситуацію по країні і дійшла невтішного висновку – крадуть по-чорному.

Попри те, що точну суму коштів, виведених через корупційні схеми в дорожній галузі, ніхто не називає і не назве, але розслідування вказують на масштабні збитки, що обчислюються мільярдами гривень.

Ось основні показники за останніми даними правоохоронних органів (НАБУ, САП, СБУ) станом на початок 2026 року:

"Велике будівництво" та дорожні картелі – за оцінками експертів та матеріалами кримінальних проваджень, "відкати" на тендерах з будівництва доріг зазвичай становили від 10% до 20% від вартості контракту.

Справа Р. (Дніпропетровська область) – це один із найгучніших прикладів, в основу покладено розслідування щодо розкрадання 1,5 млрд грн на ремонті доріг в одній області лише за один рік.

Пальне – корупційні збитки на закупівлях пального для дорожньої техніки та залізниці («Укрзалізниця») за останні роки оцінюються у понад 5-7 млрд грн через завищення цін та фіктивні поставки.

Масштаб збитків – загальні втрати бюджету від махінацій з асфальтом та щебенем за період 2020–2025 років, за даними антикорупційних організацій, моуть перевищувати 100 млрд грн.

Ці кошти, замість тисяч кілометрів нових доріг, перетворилися на елітну нерухомість, іноземні активи та готівку, вилучену під час численних обшуків у посадовців різного рівня.

* * *

А ось внизу позитивненьке відео з будівництва згаданої вище дороги на Закрапатті Р-21 "Долина – Хуст". На кадрах краєвиди милують око, рядові дорожники старанно виконують поставлене завдання.