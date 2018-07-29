Скільки заряджати акумулятор – це значить, запитати, наскільки довгим буде його термін служби. Ми радимо прочитати цей матеріал і тим, хто не цікавиться технічними питаннями – хоча б тому, що через незаряджений вчасно акумулятор можна в самий відповідальний момент залишитися без автомобіля.

Скільки заряджати акумулятор – обіцяємо подати вам цей матеріал в двох варіантах – просто і дохідливо, “для початківців”, і більш поглиблено, для бажаючих знати суть процесів в своєму автомобілі. Але спочатку невеликий лікнеп загального порядку.

Хто відповідає за зарядку АКБ

Взагалі-то акумулятор повинен заряджатися на борту автомобіля сам, без втручання водія. Так воно і буває в ідеальних випадках, коли автомобіль експлуатується щодня і при тому хоча б раз на тиждень відправляється в тривалі поїздки по заміській дорозі відстанню близько 100 км.

Читайте також: Як зберегти акумулятор в спеку

Але в житті батарея на борту автомобіля часто недозаряжається (наприклад, через суто міський режим експлуатації або довгі простї), хронічно перебуваючи в напівзарядженному стані. Такий стан малокорисний для її довговічності, а крім того, рано чи пізно закінчується тим, що одного ранку машина просто відмовляється запускатися.

Автоматичні зарядні пристрої з інтелектуальним керуванням вирішують всі проблеми по підтримці запасу енергії в АКБ, але вони досить дорогі

Так що акумулятор іноді доводиться заряджати від стаціонарного джерела струму – або коли АКБ вже відмовляється працювати, або – для профілактики. Якщо для цього використовується автоматичний зарядний пристрій, то ніяких додаткових клопотів від власника не потрібно: включив і забув як мінімум до ранку.

Читайте також: Який купити зарядний пристрій для акумулятора

Але такі пристрої з інтелектуальним алгоритмом зарядки дуже дорогі, і більшість з нас має доступ до звичайних ЗУ, з виставленним вручну регулюванням зарядного струму. І ось це якраз і є проблемою: вчасно підкрутити регулятор одні не можуть в силу дефіциту часу, інші – через технічну неграмотність. Але ми постараємося підказати, причому – для користувачів двох рівнів.

Не заморочуючись

Якщо ви не збираєтеся вникати в суть проблеми і вам потрібно лише скоріше поповнити заряд АКБ і відправитися в дорогу, запам'ятайте головне: ємність акумулятора дорівнює добутку струму зарядки на час зарядки. Тобто якщо на АКБ нанесено маркування 50 Ач (ампер-годин – Ah), то повністю зарядити його з нуля можна за 10 годин при струмі 5 ампер (5 * 10 = 50). Рекомендований струм зарядки – саме 5 Ампер, 10% від ємності.

Коли струм на "зарядці" виставляється вручну, потрібно підтримувати його на рівні 10% від ємності АКБ

Якщо дозволяє зарядний пристрій, можна включити і більший струм, але чим він більший, тим менш корисно це для здоров'я акумулятора. Якщо ви дуже поспішаєте вирушити в дорогу, а акумулятор порожній, для запуску справного двигуна може вистачити і 10-15 хвилин зарядки (звичайно, якщо справа робиться не взимку). Але майте на увазі, що батарея так і залишиться недозарядженою і незабаром вам доведеться заряджати її знову, оскільки навіть в далекій дорозі генератор навряд чи повністю заповнить запас енергії в акумуляторі.

Досконально

Якщо для вас важливо все зробити правильно і по можливості продовжити термін служби акумулятора, то крім струму і часу зарядки потрібно взяти до уваги ще й інші фактори. Так, перш за все, важливо розуміти, наскільки розряджена батарея, щоб при зарядці не перестаратися і не перезарядити її – це теж малокорисно для терміну служби.

Відключати акумулятор від автомобіля при заряджанні від стаціонарного пристрою не обов'язково, але всі споживачі на борту краще вимкнути

Дієвий орієнтир: акумулятор втрачає здатність провертати двигун стартером при втраті приблизно 50% заряду. Виходячи з даних показників потрібно заряджати вашу АКБ.

Читайте також: Який акумулятор краще купити для автомобіля

Коли процес зарядки добігає кінця, температура батареї буде рости. Показник +40о С вважається критичним, і по його досягненні струм потрібно знизити – приблизно вдвічі. З відповідною корекцією за часом, природно. Ще один показник близького кінця зарядки і необхідності знизити струм – підвищилася інтенсивність кипіння електроліту. Щоб правильно оцінити це явище, потрібно прислухатися до булькання електроліту на початку-середині процесу зарядки і порівняти цей шум з тим, який буде доноситися з акумулятора ближче до кінця процесу.

Сучасні батареї деяких типів бояться глибокого розряду, але й будь-який акумулятор краще не залишати надовго в розрядженому вигляді

Також контролювати кінець зарядки і ступінь заповнення запасу енергії можна по щільності електроліту в батареї, яка заряджається. Але ми не хочемо настільки навантажувати вас професійними знаннями.

Рекомендація від Авто 24

Звичайно, найпростіше підтримувати акумулятор в повному здоров'ї при сприятливому режимі експлуатації автомобіля, коли він хоча б щотижня здійснює багатогодинні марш-кидки по вільній трасі на заміських швидкостях. Другий варіант – розжитися автоматичним комп'ютеризованим зарядним пристроєм. Але якщо навіть у вас немає ні грошей на таке ЗУ, ні часу на метушню з амперметром, термометром і ареометром, заряджайте вашу батарею найпростішим, першим варіантом. Так, при такому підході акумулятор не стане рекордсменом-довгожителем, але вважайте це неминучою платою за комфорт.

Читайте також: Як зарядити акумулятор автомобіля: практичні поради