Народна депутатка Альона Шкрум подала запит та отримала повну інформацію від митниці.

5 квітня 2022 року почав діяти Закон, який дозволив українцям ввозити з-за кордону автомобілі без сплати мита, акцизу та ПДВ. Однак не пройшло і місяця, як нардепи вирішили, що таким чином держава втрачає багато податків, і розробили законопроєкт, який скасовує "нульове розмитнення". Аргументи уряду, який розробив минулий законопроєкт, щодо нестачі автомобілів ЗСУ та населенню взамін втрачених на війні, миттєво забувся, як тільки-но виникли черги на кордонах в Україну. Тим більше, на кордоні помітили кілька дорогих автомобілів.

Народна депутатка Альона Шкрум оприлюднила статистику Держмитслужби, яка показує реальну картину ввезення автомобілів з "нульовим розмитненням". Тож, з 13 по 28 квітня 2022 року українці за нульовою ставкою завезли 29 195 машин.

З них більше половини (16 793 шт.) – це автомобілі вартістю до 100 тисяч грн (тобто 1,5 – 3 тис. доларів) - недорогі, старі, які йдуть у великій кількості на потреби армії, тероборони, або замість втраченої машини на сім’ю.

Ще 11 406 машин привезено вартістю від 100 до 500 тис. грн.

Частина з них – теж на армію (адже за 5-6 тисяч доларів в Європі кують старі пікапи чи позашляховики на передову). Інша частина – для себе, на відновлення втрачених чи для цих людей. Звісно, за допомогою посередників. Бо виїхати за кордон чоловікам призовного віку зараз неможливо.

Далі – дорожчі. 760 авто – вартістю від 500 тисяч до 1 млн грн.

196 машин – вартістю від 1 до 2 млн грн

40 дуже дорогих та елітних машин – за 2 млн грн. Серед них - Mercedes-Benz, Cadillac, Audi, Lexus, BMW. Цікаво, що багато цих автомобілів ввезено у двадцятих числах квітня, тобто тоді. Коли нардепи підняли ґвалт щодо безмитного ввезення. Чи не собі вони завезли ці машини? З іншого боку, це ж не контрабанда – їх дозволено ввозити за законом, а те, що законодавець не ввів обмежень – це вже проблема законодавця.

Таким чином, проаналізувавши структуру ввозу автомобілів без розмитнення, можна зробити висновок:

Міф про масовий ввіз елітних іномарок під нульове розмитнення – це повний фейк, впевнена Альона Шкрум. Дуже дорогих машин усього завезено аж 40 штук. Елітних іномарок – ще 196. За місяць українці завезли дійсно велику кількість машин, але 65-70% із них усіх – це скромні, недорогі, старенькі, вони в переважній більшості йдуть на армію або потреби тероборони й ЗСУ. Машини за 3 тисячі доларів люди купують точно не від гарного життя, а для того, щоб мати фізичну можливість пересуватись під час війни. Це життєва необхідність. Всього лише 1000 автомобілів – це машини вартістю понад 500 тисяч грн, це хороші авто для себе, а не для армії, які дозволили українцям зекономити на акцизі та інших податках при ввезенні.

Вважаю це абсолютно не катастрофічним показником, – говорить Альона Шкрум. –

Думаю, що було б добре розробити можливість для тих, хто завіз цю тисячу машин, одразу через "Дію" добровільно сплатити податок на них, який, наприклад, напряму піде на ЗСУ. Спробую таку ідею втілити".



"Моя професійна категорична думка, що всі машини до 100 тис. грн (або навіть до 200) мають завозитись і надалі без сплати жодних податків або принаймні без підвищеного акцизу, – впевнена нардепка. – Це дозволить людям дешево та швидко купити машину замість власної втраченої під час війни. Економіка має працювати, для цього теж треба машини. Самі такі норми буду вимагати. І подаватиму відповідні правки".