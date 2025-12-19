Скільки дизельних авто купили українці

У минулому місяці український автопарк поповнився більш ніж 5,3 тисячі легкових автомобілів із дизельними двигунами. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром». У річному вимірі попит на дизельні авто зріс на 2 відсотки порівняно з листопадом 2024 року, що свідчить про стабільний інтерес українців до цього типу силових агрегатів, попри загальноєвропейський тренд на скорочення дизельного сегмента.

Читайте також: Скільки дизельного пального не доливають в баки наших авто: дослідження

Структура реєстрацій демонструє чіткий поділ між новими та вживаними автомобілями. Із загальної кількості 1,4 тисячі одиниць припало на нові дизельні легковики, що на 8 відсотків менше, ніж торік. Водночас сегмент уживаних авто, ввезених з-за кордону, показав зростання на 5 відсотків і склав 3,9 тисячі машин. Це вкотре підтверджує, що імпорт вживаних дизельних авто залишається ключовим драйвером ринку.

Лідери серед нових дизельних легковиків

У сегменті нових автомобілів із дизельними двигунами найпопулярнішою моделлю став Renault Duster, який обрали 251 покупець. Друге місце посів Toyota Land Cruiser Prado з результатом 218 зареєстрованих авто, що відображає стабільний попит на великі позашляховики з дизельними моторами. Третю позицію зайняв Fiat Titano з показником 151 одиниця. До п’ятірки лідерів також увійшли Volkswagen Touareg з 149 реєстраціями та Volkswagen Tiguan, який завершив рейтинг із результатом 99 автомобілів.

Найпопулярніші вживані дизельні авто з імпорту

На ринку імпортованих уживаних автомобілів першість утримує Renault Megane, який у минулому місяці поповнив українські дороги в кількості 296 одиниць. Майже з ідентичним результатом іде Nissan Qashqai — 291 автомобіль. Третє місце посіла Skoda Octavia з показником 236 авто, далі розташувалися Volkswagen Passat з 222 реєстраціями та Hyundai Santa Fe, який обрали 156 покупців.

Що означають ці цифри для ринку

Аналітики відзначають, що дизельні двигуни залишаються привабливими для українських споживачів насамперед завдяки поєднанню економічності, високого крутного моменту та придатності до експлуатації на великих пробігах. Особливо це актуально для кросоверів і позашляховиків, які традиційно займають значну частку дизельного сегмента. Зниження продажів нових авто на тлі зростання імпорту вживаних машин також відображає загальну чутливість ринку до цін та рівня доходів населення.