Скільки коштує метр німецького автобану: рекордна вартість

Всього між столичними районами Трептів та Нойкельн прокладено 3,2 кілометра. Як пише Deutsche Welle, будівництво шестисмугової доволі спірної та в дечому скандальної магістралі зайняло 12 років.

У кінцевому підсумку кожен метр збудованої траси обійшовся платникам податків у 225 тисяч євро. За статистикою, це найдорожча ділянка автобану, коли-небудь побудована в Німеччині.

Зазначається, що будівництво впиралося в ряд перепон. Зокрема, автобан проходить у виїмці глибиною до 7 метрів. Окрім усунення цього рельєфного перепаду при проєктуванні довелося врахувати ризики для кажанів.

Однак для населення ця ділянка дороги має величезне значення. В першу чергу це спростить логістику людей, котрі добираються на роботу до Берліна з передмість. По-друге, вона розвантажить житлові квартали від транспортних потоків.

Однак опоненти найшлися. На думку деяких критиків, траса спровокує додатковий приплив автомобілів. Крім того, місту не вистачає грошей на ремонт мостів, доріг, а також залізничної інфраструктури.

Як уточнює rbb24, вартість близько 720 мільйонів євро робить її найдорожчою ділянкою автомагістралі в Німеччині. І хоча нова ділянка має на меті краще з'єднати східні райони з A113 та аеропортом BER (див. відеорепортаж нижче), критики побоюються збільшення трафіку та заторів, особливо на Ельзенбрюкке. Ліва партія взагалі називає її "найабсурднішою дорогою в Німеччині", екологи також різко критикують її.

На думку критиків, Берлін гальмує прогрес у транспортній політиці. Все зводиться до того, що у той час, як Копенгаген, Відень, Барселона та інші мегаполіси відкривають пішохідні вулиці та будують велодоріжки, столиця Німеччини відмовляється від швидкісного ліміту в 30 км/год, а також припиняє субсидію мережі велопрокату.