Застосування фальшивого посвідчення водія є кримінальним злочином. Але відповідальність за використання підробки може бути не надто сувора.

Нещодавно міськрайонний суд Коломиї виніс рішення по кримінальному провадженню щодо застосування завідомо фальшивого посвідчення водія. На обвинуваченого наклали штраф у розмірі 850 гривень. Також на користь держави було стягнуто витрати у сумі 1 716,00 гривень за послуги по проведенню судової експертизи документу.

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Кримінальне провадження було порушено стосовно жителя міста Коломиї, 1994 року народження, згідно ч.4 ст.358 Кримінального Кодексу України. Ще у січні 2017 року, підсудний задумав одержати посвідчення водія, але не мав часу на навчання. Вирішив піти легшим шляхом – купив права вартістю у 4 000 гривень в інтернеті у невідомої особи. Посвідчення отримав через відділення “Нової пошти”.⠀

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22 червня 2017 року його зупинили патрульні Коломийського ВП і обвинувачений пред’явив вищезгадане посвідчення, яке після проведення експертизи виявилося підробленим.

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