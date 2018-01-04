Практично всі автомобілі втрачають з роками свою вартість. Але одні дуже стрімко знецінюються, а за інші через кілька років все ще можна повернути більшу частину від їх первісної вартості.

З фінансової точки зору купівля особистого автомобіля – один з найбільш нераціональних вчинків. Машина постійно вимагає кошти: на пальне, обслуговування, страхування, мийку, техогляд і позапланові ремонти, а якщо ще додати сюди відсотки за кредитом.... Але крім всього цього автомобіль постійно втрачає в ціні.

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Фахівці німецької компанії Bähr& FessForecasts разом з focus.de склали рейтинг автомобілів, які за чотири роки експлуатації втрачають в ціні менше за інших. Перша таблиця відображає лідерів за відносної (до початковою ціною автомобіля) втрати вартості, друга – лідери в класах з абсолютною залишкової вартості.

Лідери в категоріях за відносної втрати початкової вартості (у % до ціни нової)

Лідери в класах з абсолютної залишкової вартості (у євро до ціни нової)