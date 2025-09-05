Укр
Ру

Скільки нових вантажівок купили у серпні: статистика

Ринок нових вантажівок у серпні показав негативну динаміку: продажі зменшились як відносно липня, так і відносно серпня минулого року.
Ринок нових вантажівок купили у серпні показав негативну динаміку - Auto24
Євген Гудущан
logo5 вересня, 12:00
logo0
logo0 хв

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 937 авто, повідомляє Укравтопром. Це на 4% менше, ніж у попередньому місяці.

Читайте також: Скільки нових авто купили у серпні: статистика

У порівнянні з торішнім серпнем, попит на нові комерційні авто впав майже на 14%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто увійшли:

  1. Renault – 117 од.;
  2. Citroen – 108 од.;
  3. Peugeot – 81 од.;
  4. Toyota – 77 од.;
  5. Hyundai - 75 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 7,5 тис. нових машин, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

#Новини #Автобізнес #Вантажівки #Реєстрація авто