Скільки нових вантажівок купили у серпні: статистика

Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 937 авто, повідомляє Укравтопром. Це на 4% менше, ніж у попередньому місяці.

У порівнянні з торішнім серпнем, попит на нові комерційні авто впав майже на 14%.

До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто увійшли:

Renault – 117 од.; Citroen – 108 од.; Peugeot – 81 од.; Toyota – 77 од.; Hyundai - 75 од.

Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 7,5 тис. нових машин, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.