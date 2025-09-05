Скільки нових вантажівок купили у серпні: статистика

Посилання скопійовано!
Впродовж минулого місяця на українському ринку нових комерційних автомобілів (вантажні та спец.) було реалізовано 937 авто, повідомляє Укравтопром. Це на 4% менше, ніж у попередньому місяці.
У порівнянні з торішнім серпнем, попит на нові комерційні авто впав майже на 14%.
До ТОП-5 марок ринку нових комерційних авто увійшли:
- Renault – 117 од.;
- Citroen – 108 од.;
- Peugeot – 81 од.;
- Toyota – 77 од.;
- Hyundai - 75 од.
Всього з початку року український парк вантажних та спец. автомобілів поповнили понад 7,5 тис. нових машин, що на 9% менше, ніж за аналогічний період минулого року.