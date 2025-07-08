Скільки техпаспортів відновили через Дію за перший тиждень

Лише за перший тиждень роботи адміністратори сервісних центрів МВС опрацювали понад 1300 заявок, поданих через Дію. Це заявки як на відновлення втрачених або пошкоджених свідоцтв, так і на перереєстрацію транспортних засобів.

Читайте також: Замінити техпаспорт тепер можна через Дію

Онлайн-послуга доступна, коли треба:

відновити втрачене чи пошкоджене свідоцтво про реєстрацію;

змінити свідоцтво у разі зміни персональних даних;

обрати новий номерний знак із серією DI;

замінити пластикове свідоцтво на цифрове та навпаки.

Щоб скористатися послугою, необхідно мати в Дії:

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

документ, що посвідчує особу (ID-картка, закордонний паспорт або посвідка на постійне чи тимчасове проживання).

Після подання заявки вона проходить перевірку адміністраторами сервісного центру МВС. На опрацювання заявки передбачено до 5-ти календарних днів. За відсутності обмежень власник авто оплачує послугу – а вже протягом 10 днів нове свідоцтво та номерний знак із серією DI доставляються поштою за вказаною адресою чи на відділення Укрпошти.

Через Дію можна здійснити обмін свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу коли: документ пошкоджено чи написи не зчитаються, змінилося зареєстроване місце проживання чи персональні дані тощо.

Якщо змінювались технічні характеристики транспорту, наприклад, замінили двигун чи встановили ГБО – такий обмін, а як наслідок – перереєстрація здійснюється виключно у сервісному центрі МВС.