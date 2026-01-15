Скільки у 2026 році коштує "їзда під кайфом": Волинь відкрила рахунок рекордним штрафам

І це було не одне порушення, бо водійка не мала посвідчення водія. Якщо точніше, то вона його колись мала, але була позбавлена.

Інцидент стався у селі Підгайці. Там патрульні зупинили автомобіль Scoda Fabia, яким керувала Анастасія П. За візуальними ознаками вона була у стані наркотичного сп’яніння.

Водійка "кайфувала" з розмахом

Як розповідають "Волинські новини", водійка відмовилася від проходження огляду в передбаченому законом порядку в спеціальному медичному закладі. Однак це її не врятувало.

Патрульні склали протокол, кваліфікувавши дії Анастасії П. за ч.3 ст.130 КУпАП (Керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння).

Тут варто зазначити, що упродовж календарного року ця водійка вже піддавалася адміністративному покаранню саме за аналогічне порушення.

Без "прав" водій безправний

Окрім цього порушення, було з'ясовано, що волинянка керувала Scoda Fabia, будучи особою, позбавленою права керування. Ще у березні 2025 року суд позбавив її права управління транспортними засобами терміном на 3 роки.

Попри таку заборону, жінка сіла за кермо автомобіля. І знову "під кайфом". Отож, це порушення також було скоєне вдруге упродовж року.

Що визнав суд

Луцький міськрайонний суд наклав на жінку штраф у розмірі 51 000 гривень та на 10 років позбавив права керування транспортними засобами. Конфіскації автомобіля вдалося уникнути.