Скільки українці заплатили за імпорт авто та пального

За даними Держмитслужби, у липні 2025 року надходження до бюджету митних платежів, демонструючи стійку тенденцію до зростання, склали 65,12 млрд грн, повідомляє Укравтопром.

Це на 17,18 млрд грн більше ніж у липні 2024 року та на 8,24 млрд грн більше ніж у червні 2025 року.

Найбільше зростання надходжень митних платежів забезпечено за рахунок збільшення обсягів імпорту наступних товарів: