Скільки українці заплатили за імпорт авто та пального

Найбільше митних платежів українці сплачують за імпорт нафтопродуктів та транспортних засобів.
Євген Гудущан
11 серпня, 14:10
За даними Держмитслужби, у липні 2025 року надходження до бюджету митних платежів, демонструючи стійку тенденцію до зростання, склали 65,12 млрд грн, повідомляє Укравтопром.

Це на 17,18 млрд грн більше ніж у липні 2024 року та на 8,24 млрд грн більше ніж у червні 2025 року.

Найбільше зростання надходжень митних платежів забезпечено за рахунок збільшення обсягів імпорту наступних товарів:

  • нафтопродуктів – на 6,15 млрд грн;
  • автомобілів легкових – на 2,19 млрд грн;
  • газів нафтових – на 0,99 млрд грн;
  • сигарет – на 0,87 млрд грн;
  • вугілля кам’яного, антрациту – на 0,42 млрд грн;
  • добрив мінеральних або хімічних, азотних – на 0,37 млрд грн;
  • вантажних автомобілів – на 0,23 млрд грн.
