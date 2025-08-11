Скільки українці заплатили за імпорт авто та пального

Посилання скопійовано!
За даними Держмитслужби, у липні 2025 року надходження до бюджету митних платежів, демонструючи стійку тенденцію до зростання, склали 65,12 млрд грн, повідомляє Укравтопром.
Це на 17,18 млрд грн більше ніж у липні 2024 року та на 8,24 млрд грн більше ніж у червні 2025 року.
Найбільше зростання надходжень митних платежів забезпечено за рахунок збільшення обсягів імпорту наступних товарів:
- нафтопродуктів – на 6,15 млрд грн;
- автомобілів легкових – на 2,19 млрд грн;
- газів нафтових – на 0,99 млрд грн;
- сигарет – на 0,87 млрд грн;
- вугілля кам’яного, антрациту – на 0,42 млрд грн;
- добрив мінеральних або хімічних, азотних – на 0,37 млрд грн;
- вантажних автомобілів – на 0,23 млрд грн.