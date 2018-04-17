Б/у Skoda Fabia "на бляхах" можна зустріти на наших дорогах нечасто. Тим не менш, вона є одним з найцікавіших варіантів для експлуатації як з українською реєстрацією, так і з європейською.

Випуск Skoda Fabia Mk1 стартував в 1999 році. Автомобіль, що розділяє платформу і агрегатну базу з Volkswagen Polo і SEAT Ibiza, був дешевшим від своїх найближчих родичів і практично не відрізнявся від них надійністю і якістю виготовлення. Він залучав клієнтів різноманітністю кузовів, моторів і комплектацій. В результаті Skoda Fabia першого покоління протримався на конвеєрі до 2007 року і вийшов на пенсію, залишивши в спадщину більше 1,5 млн. випущених екземплярів.

Читайте також: BMW 5-Series E39 "на бляхах" - доступний драйв

Хетчбек і універсал – найпопулярніші типи кузовів

Skoda Fabia – дорожче конкурентів

Зараз можна купити Шкода Фабія з українською пропискою за 3500-7000 доларів. Напівлегальні "евробляхи" опускають ціну автомобіля до 1300-3500 доларів. При цьому, пропозицій з українською реєстрацією в чотири рази більше, ніж з європейською.

Знайти Skoda Fabia з наднадійним атмосферним дизелем непросто

Вибір мотора для Skoda Fabia

Найбільш популярні двигуни для автомобілів з європейської реєстрацією – 1,9-літрові дизелі. Найбільш надійним довговічним і невибагливим з них є атмосферний дизель потужністю 64 л.с. (маркування ASY). Але платити за заздрісну надійність і економічність Фабіа з таким мотором повинна динамічними показниками – розгін до першої сотні займає цілих 18,6 с.

Більшість Фабий на єврономерах обладнані наддувними дизельними моторами

Турбіновані дизельні мотори динамічніші, але мають ряд інших недоліків. Нормальний ресурс турбокомпресора – 150-200 тис. км пробігу. Реставрація цього вузла обходиться в 400-600 доларів. Слід враховувати, що турбодизельні мотори вимогливі до якості масла і дуже болісно реагують на його несвоєчасну заміну.

Читайте також: Стало відомо, як перекриють кордон для "евроблях"

Встановлювалися на Skoda Fabia першого покоління і дизелі об'ємом 1,9 л. з насос-форсунками (маркування ATD і ASZ). Був популярний в Європі і трициліндровий дизельний мотор об'ємом 1,4 л. Він теж був обладнаний системою впорскування з насос-форсунками (маркування AMF). Дана паливна система дуже вимоглива до якості дизеля. Заправка низькоякісним паливом на бюджетних українських АЗС може дорого обійтися: одна нова насос-форсунка коштує 500-600 доларів. Трудомісткою і витратною також є робота по заміні насос-форсунок – в автосервісі за неї доведеться віддати як мінімум 150-200 доларів.

Дизельні мотори з насос-форсунками вимагають якісного палива і дорогого висококваліфікованого обслуговування

Малокубатурні небезпеки Skoda Fabia

Присутні серед нерозмитнених Шкода Фабія першого покоління і пропозиції з бензиновими моторами. Найбільш поширені – з об'ємом 1,2 л. і 1,4 л. Перший малооб'ємний 3-циліндровий двигун буває як з двома, так і з чотирма клапанами на циліндр (маркування AWY і AZQ відповідно). Багато фахівців вважають їх конструкцію невдалою. Ланцюговий привід ГРМ вимагає втручань вже після 100-150 тис. км. Бюджет на заміну ланцюга з усіма зірочками, натяжителями і заспокоювачами досягає 250-300 доларів. Також до недоліків моторів об'ємом 1,2 л. зараховують невеликий моторесурс (до 250-300 тис. км) і конструкційні особливості, які сильно ускладнюють капітальний ремонт двигуна.

Мотор об'ємом 1,2 л з ланцюговим приводом ГРМ фахівці називають невдалим

Мотори об'ємом 1,4 л. мають ремінний привід ГРМ, який вимагає планової заміни раз в 90 тис. км. Бюджет такого заходу – 100-150 доларів. До характерних особливостей двигуна 1,4 л можна віднести хіба що підвищену витрату масла після 250-300 тис. км пробігу. В решті, бензинові мотори цього обсягу (як восьми, так і 16-клапанні) добре себе зарекомендували.

Читайте також: Чому українці пересідають на єврономера: законні і незаконні способи в'їзду

Ще одним мінусом малооб'ємних бензинових моторів називають невеликий ресурс зчеплення – навіть для не дуже динамічного старту потрібні високі обороти двигуна, що негативно позначається на довговічності диска зчеплення. На Фабіях з мотором 1,2 л. зчеплення служить 60-80 тис. км, а на інших моторах, включаючи дизельні, воно здатне прожити близько 100-120 тис. км.

У малокубатурного мотору ресурс зчеплення менше

Автоматичні коробки передач на Skoda Fabia зустрічаються вкрай рідко – переважна більшість Фабий обладнана механічними коробками передач. Проблеми з ними можуть виникнути лише при тривалій експлуатації з сильно зношеним зчепленням.

Читайте також: Mercedes-Benz A-Class "на бляхах" – тупіковий шлях

Сильні сторони Skoda Fabia: підвіска і кузов

Підвіска навіть в суворих українських реаліях здатна без істотних втручань виходжувати по 100-120 тис. км. Після чого бажано замінити передні і задні амортизатори, сайлетблоки задньої балки, сайлетблоки передніх важелів і кульові опори. Сумарний бюджет на заміну всіх перерахованих вище деталей ходової частини – 200-300 доларів. Найслабші деталі підвіски, які вимагають більш частої заміни – втулки і тяги переднього стабілізатора. Вони мають ресурс близько 50 тис. км і коштують 40-60 доларів.

Прилад для самостійної діагностики електронних систем коштує недорого

Електрика на Шкода Фабія вкрай рідко завдає неприємностей, навіть незважаючи на такий солідний вік автомобіля. Діагностику всіх електронних систем можна проводити навіть самостійно, використовуючи прилад Vag-Com або його русифіковану версію "Вася Диагност", які коштують близько 40 доларів.

Корозійна стійкість – величезна перевага старих Skoda Fabia

Кузов Skoda Fabia непогано захищений від корозії. При покупці особливу увагу слід приділити днищу, порогам, аркам коліс, нижній частині дверей багажника і місцям кріплення дверних ручок. Якщо в зазначених точках корозія відсутня – знайти її в інших місцях буде практично неможливо.

Читайте також: Какой автомобиль на еврономерах выбрать: примеры

Що робити з нерозмитненою Фабією

Не дивлячись на те, що Skoda Fabia "на бляхах" трохи дорожче своїх однокласників, які експлуатуються в Україні за тими ж напівлегальними схемами, вона є досить надійним і недорогим в утриманні автомобілем. До того ж Фабія має дуже хороший запас ліквідності. У разі, якщо обіцяна владою легалізація не відбудуться, або умови такої легалізації будуть невигідними, стару Fabia завжди можна здати на розбирання – попит на запчастини для цього автомобіля є завжди.

Читайте також: Рынок "евроблях" в прошлом году вырос на 354%