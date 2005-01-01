В Китайских СМИ появилась информация о регистрации компанией Skoda патентов на дизайн новой модели и названия Kamiq. Вполне вероятно, что компактный крососвер с таким наименованием представят в апреле этого года на автосалоне в Пекине.

Продажи кроссоверов во всем мире неуклонно растут и рынок Китая не исключение. Видимо именно этот фактор заставляет Skoda предлагать все больше кроссоверов. Много лет присутствовавший в модельном ряду Yeti не так давно получил подмогу в виде крупного Kodiaq и компактного Karoq. Обе модели вышли удачными, но для захвата нижнего ценового сегмента нужно было альтернативное решение. Похоже, Kamiq должен справится с этой задачей.

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Сейчас известно, что бюджетный кроссовер будет просторен на универсальной платформе MQB (как и многие другие представители концерна Volkswagen). Skoda Kamiq будет комплектоваться 1,5-литровым двигателем MPI выдающим мощность 110 л.с. В тандеме с ним может работать либо 5-ступенчатая механика, либо 6-ступенчатый автомат. По предварительным данным ориентировочная стоимость новинки - 14 000 долларов.