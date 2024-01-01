Smart ForTwo перетворили на електромобіль за 25 тисяч доларів для 14-річних

Як повідомляє Carscoops, італійська компанія Aznom представила модифікований Smart ForTwo першого покоління з повністю електричною силовою установкою та оновленим салоном під назвою Smart 4Teen “Bespoke Edition”.

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Після переоснащення модель класифікується як важкий квадроцикл L6e або L7e, що дозволяє підліткам від 14 років легально керувати ним у деяких частинах Європи. Це означає, що Aznom Smart 4Teen є конкурентом Citroen Ami, Fiat Topolino, Opel Rocks Electric і Renault Mobilize Duo.

Повідомляється, що перші екземплярі Smart 4Teen “Bespoke Edition” засновані на оновленому ForTwo першого покоління, зокрема версії, що продавалася з 2002 до 2006 років. Впізнати версію від Aznom можна за унікальним фарбуванням та колісними дисками.

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Більш значні оновлення всередині, де панують преміальні матеріали, такі як шкіра, алькантара, або вуглецеве волокно. Компанія каже, що кожен покупець зможе індивідуально налаштувати свій майбутній електромобіль залежно від власних вподобань.

Бензиновий двигун був замінений одним електромотором на 15 кВт (20 к.с.). Для порівняння, оригінальний трициліндровий 698-кубовий турбомотор, встановлений ззаду, мав потужність в 50 кінських сил.

Запас ходу в 140 кілометрів забезпечує батарея ємністю 11,4 кВт-год. Зарядний порт інтегрували в місце, де розміщувалась кришка паливного бака. Максимальна швидкість обмежена на позначці 45 км/год у версії L6e, або 90 км/год у варіанті L7e.

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Вартість Smart 4Teen починається з 25 500 доларів. Це досить висока ціна, оскільки вартість набагато новішого Smart EQ ForTwo починається з $10 550, а конкурента Citroen Ami – від 6300 доларів.