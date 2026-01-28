Сніг і крига з дахів будинків: як убезпечити автомобіль під час відлиги

Падіння сніжних брил чи бурульок з дахів будинків може закінчитися не лише подряпаним дахом, а й розбитим лобовим склом, зім’ятими стійками або дорогим кузовним ремонтом. В Авто24 розбираються, як мінімізувати ризики та що робити, якщо біди уникнути не вдалося.

Чому відлига особливо небезпечна

Під час морозів сніг і лід на дахах «тримаються» завдяки мінусовій температурі. Коли ж температура підіймається вище нуля, маса стає важкою, мокрою і починає зсуватися цілими пластами. Найнебезпечніші зони — карнизи, водостоки та металеві дахи, де крига відривається раптово й без попередження.

Де не варто залишати авто

Безпосередньо під фасадами будівель . Навіть якщо це зручно, ризик тут максимальний.

. Навіть якщо це зручно, ризик тут максимальний. Під балконами та еркерами. Сніг може накопичуватися локально й падати «точково».

Сніг може накопичуватися локально й падати «точково». Поруч із будівлями без огорож і попереджувальних стрічок. Якщо комунальні служби нічого не позначили — це не означає, що загрози немає.

Порада: якщо немає альтернативи, паркуйтеся не ближче ніж за 1,5–2 метри від стіни, а краще — з боку проїзної частини.

Як зменшити ризик пошкоджень



Як зменшити ризик пошкоджень

Обирайте відкриті майданчики. Паркінги без навісів і будівель поруч часто безпечніші за «затишні» кишені біля дому.

Паркінги без навісів і будівель поруч часто безпечніші за «затишні» кишені біля дому. Слідкуйте за температурою. Різкий перехід від морозу до +2…+5 °C — сигнал змінити місце стоянки.

Різкий перехід від морозу до +2…+5 °C — сигнал змінити місце стоянки. Оцінюйте дах візуально. Якщо бачите нависаючі «козирки» зі снігу або бурульки — шукайте інше місце.

Якщо бачите нависаючі «козирки» зі снігу або бурульки — шукайте інше місце. Використовуйте чохол для авто. Він не врятує від великої криги, але може зменшити пошкодження від дрібних уламків та льоду.

Чи допоможе КАСКО

Повноцінне КАСКО зазвичай покриває пошкодження від падіння сторонніх предметів, включно зі снігом та льодом. Але важливо:

перевірити формулювання договору (інколи потрібна фіксація події поліцією);

звернути увагу на франшизу;

дотриматися строків повідомлення страхової.

Без КАСКО ремонт доведеться оплачувати самостійно або шукати винних.

Якщо сніг або лід усе ж пошкодили авто

Зафіксуйте подію. Фото, відео, загальний план будівлі та місця падіння.

Фото, відео, загальний план будівлі та місця падіння. Викличте поліцію або представників муніципальної служби. Це важливо для офіційного акту.

або представників муніципальної служби. Це важливо для офіційного акту. З’ясуйте балансоутримувача будівлі. Саме він відповідає за прибирання даху.

Саме він відповідає за прибирання даху. Зберігайте всі документи. Кошторис ремонту, акти огляду, висновки СТО.

У разі відмови відшкодовувати збитки питання часто вирішується через суд — і практика показує, що власники авто мають шанси на компенсацію, якщо є докази неналежного утримання будівлі.

Кілька простих правил, які справді працюють

Не ігноруйте огороджувальні стрічки й попереджувальні таблички.

У період відлиги змінюйте звичні паркувальні місця.

Краще пройтися 2–3 хвилини пішки, ніж витратити тижні та десятки тисяч гривень на ремонт.

Висновок: сніг і крига з дахів — це сезонний, але цілком прогнозований ризик. Трохи уважності, правильне місце паркування та розуміння своїх прав допоможуть зберегти автомобіль і нерви під час зимових відлиг.