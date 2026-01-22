Сніг, лід і повний привід: зимовий дрег-рейс компактних кросоверів Honda, Subaru та Hyundai

Як зазначає Autoevolution, новий випуск серії Slip ’N Grip об’єднав три компактні сімейні кросовери, які мають більше спільного, ніж здається на перший погляд. Усі учасники мають повний привід і взуті в якісні зимові шини, щоб максимально вирівняти шанси та перевірити не сухі цифри з паспортів, а реальну поведінку автомобілів у складних зимових умовах.

Читайте також: Найбільше зимове випробування електромобілів у світі провели в Китаї: хто став найкращим

Тріо учасників на старті

Першим на старт вийшов абсолютно новий Subaru Crosstrek E-Boxer 2026 модельного року. Це гібрид із фірмовим повним приводом Subaru та 2,5-літровим опозитним двигуном, який працює за циклом Аткінсона у парі з електромотором. Сумарна віддача системи становить 194 кінські сили.

Другим суперником став Honda HR-V 2026 року, відомий на деяких ринках як ZR-V. В США він має найскромніші показники потужності, адже його звичайний 2,0-літровий бензиновий двигун розвиває 158 кінських сил навіть у версії з повним приводом.

Замикає трійку Hyundai Kona N-Line 2026 року. 1,6-літровий турбодвигун T-GDi видає 190 кінських сил, що робить Kona близькою до Subaru за потужністю, але з іншим характером і налаштуваннями трансмісії.

Дрег-рейс на снігу без гонитви за рекордами

Гонка стартує приблизно з четвертої хвилини відео й проходить у форматі класичного дрег-рейсу, хоча без прив’язки до чверті милі чи рекордних секунд. Головна мета тут інша й полягає у тому, аби перевірити, як системи повного приводу справляються зі снігом і льодом під навантаженням. Слизький асфальт одразу дав зрозуміти, що жоден із кросоверів не отримає легкої перемоги.

За підсумком заїзду жоден автомобіль не зміг відірватися від суперників на значну відстань, однак Subaru Crosstrek зумів захопити лідерство вже на старті та втримати його до фінішу. Друге місце несподівано дісталося Honda, яка фінішувала менш ніж на довжину кузова позаду Subaru. Hyundai Kona N-Line залишився третім, поступившись Honda, попри вищу потужність.

На межі зчеплення

На цьому випробування не завершилися. Далі автори перейшли до ще більш показового тесту – маневру на швидкості 60 км/год для імітації екстреного уникнення перешкоди (так званого “лосиного тесту”).

У цій дисципліні Crosstrek знову продемонстрував стабільність, але справжнім відкриттям стала Honda HR-V. Саме вона виявилася найбільш передбачуваною та контрольованою, тоді як Kona показала себе найменш упевненою у критичній ситуації.

Також цікаво: Названо найбезпечніші авто 2025 року: хто став еталоном безпеки

Фінальним етапом став слаломний заїзд, який остаточно підкреслив різницю в налаштуваннях шасі та повного приводу. У сукупності всі тести показали, що в зимових умовах сухі цифри потужності відходять на другий план, а ключову роль відіграють баланс, електроніка та характер роботи повнопривідної системи.