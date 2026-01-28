Сотні електромобілів Volkswagen ID.4 мають небезпечні батареї: власникам радять паркуватись надворі

Перший інцидент стався у січні 2024 року під час швидкої зарядки постійним струмом. Друга пожежа — влітку, вже у припаркованому автомобілі. Далі були випадки у жовтні та грудні 2024 року, а п’яту пожежу зафіксували у серпні 2025-го, знову під час швидкісної зарядки.

Після детального аналізу та комп’ютерної томографії акумуляторів фахівці підтвердили однакову проблему зі зміщенням електродів, повідомляє Auto24, посилаючись на Carscoops.

Чому дефект виявився таким складним

Через різний характер пожеж і стан акумуляторів після інцидентів Volkswagen та постачальник батарей SK Battery America довгий час не могли встановити єдину першопричину. Лише після додаткових досліджень з’ясувалося, що існує щонайменше дві виробничі аномалії, здатні призводити до зміщення електродів. Хоча окремих польових скарг саме на другу проблему не зафіксували, компанії вирішили не ризикувати й оголосили нове відкликання.

Жорсткі рекомендації для власників

Volkswagen визнає, що дефект може бути присутнім у 100% відкликаних автомобілів. Саме тому автовиробник прямо рекомендує власникам ID.4 паркуватися на відкритому просторі одразу після зарядки та не залишати автомобілі заряджатися в закритих приміщеннях або гаражах на ніч, доки ремонт не буде виконано. Окрім цього, водіям радять тимчасово відмовитися від швидких DC-зарядок і обмежити рівень заряду акумулятора до 80%. Для усунення ризику Volkswagen планує заміну дефектних модулів високовольтних батарей.

Другий відклик — ще майже 44 тисячі авто

Паралельно Volkswagen проводить ще одне відкликання ID.4, яке охоплює 43 881 автомобіль 2023–2025 років випуску. У цьому випадку йдеться про потенційний перегрів акумулятора, що в рідкісних ситуаціях може призвести до теплового розгону та пожежі. Компанія визнає, що чіткої першопричини тут поки не встановлено, однак попередні результати вказують на можливі відхилення у виробництві акумуляторних модулів, які здатні викликати саморозряд.

Власники таких авто можуть помітити зниження запасу ходу або продуктивності. У межах цього відкликання дилери перевірятимуть стан батарей, встановлюватимуть оновлене програмне забезпечення для виявлення саморозряду та, за необхідності, замінюватимуть акумулятори. За оцінками Volkswagen, реальний дефект присутній приблизно у 1% машин — це близько 439 кросоверів.