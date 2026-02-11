Сплатити за паркінг, зарядку й пальне тепер можна прямо з екрана свого Audi

Про нову функцію, доступну в Європі, компанія повідомила в офіційному релізі з Інгольштадта. Нові сервіси вже доступні в Audi Application Store та поступово з’являються в моделях бренду.

Паркування без паркомата: як працює EasyPark

Застосунок EasyPark інтегрований безпосередньо в систему MMI. Після зупинки авто в зоні підтримуваного паркінгу та переведення селектора в режим «P» на дисплеї з’являється спливаюче вікно.

Система автоматично визначає, що авто знаходиться у зоні EasyPark, і пропонує розпочати оплату. Достатньо одного натискання — і «цифровий паркомат» стартує.

Коли оплачений час добігає кінця, водій отримує сповіщення на смартфон і може продовжити паркування через телефон або прямо з MMI. Сеанс автоматично завершується, коли автомобіль залишає місце стоянки.

EasyPark працює більш ніж на 60 тисячах паркінгів у приблизно 1 300 містах Європи — як на відкритих стоянках, так і в підземних гаражах.

Три сервіси в одному: що вміє ryd

Застосунок ryd об’єднує оплату пального, заряджання та навіть автомийки.

Система автоматично знаходить найближчі АЗС або зарядні станції. Водій обирає колонку, вказує номер пістолета, встановлює максимальну суму та спосіб оплати. Після заправки підтвердження з’являється на екрані MMI — і можна їхати далі без черг та кас.

Для електромобілів процес працює за схожим принципом. Додаток допомагає знайти зарядну станцію, а навігація Audi активує попередню підготовку батареї. Після підключення кабелю запуск і завершення сесії відбуваються через MMI. Жодних карток, QR-кодів чи окремих контрактів із провайдерами.

У Німеччині сервіс охоплює понад 10 тисяч АЗС і більше мільйона зарядних точок по Європі.

Першими інтегрували сторонні застосунки в MMI

Audi заявляє, що стала першим автовиробником, який інтегрував сторонні платіжні сервіси безпосередньо в інфотейнмент-систему.

Застосунок ryd уже доступний на всіх моделях із підтримкою Audi Application Store. EasyPark буде поступово розгорнутий до кінця першого кварталу 2026 року. Для роботи потрібно створити обліковий запис у сервісі та один раз пройти налаштування.

Audi Application Store, розроблений разом із CARIAD, уже пропонує клієнтам сторонні сервіси — від Disney+ та Spotify до новинних платформ. Магазин застосунків інтегрований у MMI та не потребує смартфона для роботи, хоча активне інтернет-з’єднання й обліковий запис myAudi залишаються обов’язковими.

Що це означає для водіїв

Інтеграція паркінгу, зарядки та заправки безпосередньо в систему авто — це ще один крок до повної цифровізації процесу експлуатації автомобіля.

Для електромобілів це особливо актуально: зростання кількості зарядних станцій і різних операторів давно створює плутанину з тарифами та способами оплати. Якщо рішення Audi приживеться, інші виробники можуть піти тим самим шляхом.