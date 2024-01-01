Електровантажівка Ford обігнала на треку суперкар Koenigsegg

Як розповідає Carscoops, SuperVan 4.2 був представлений ще у 2023 році. Компанія Ford створила його та ще декілька високопродуктивних демонстраційних моделей, аби показати світові, що електромобілі можуть бути швидкими та захоплюючими.

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Ця божевільна автівка справді не схожа ні на що інше, адже вона є переможцем Фестивалю швидкості в Гудвуді 2024, пройшовши дистанцію за вражаючі 43,98 секунди. Нещодавно команда Top Gear отримала доступ до автомобіля та вирішила випробувати його, передавши ключі тестовому пілоту Стігу для встановлення швидкого кола навколо аеродрому Дансфолд.

Насправді результат Gear SuperVan 4.2 був виключений з будь-якої офіційної таблиці часу кола через те, що він не дозволений для використання на дорогах Однак, час, який він встановив, приголомшливий. Лише через 1 хвилину 5,3 секунди після старту Стіг перетнув фінішну лінію.

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Це робить SuperVan 4.2 третім найшвидшим автомобілем, який коли-небудь проходив трек Top Gear. Він поступився 59-секундному результату боліду Renault R24 F1 2004 року і Lotus T125 з найкращим часом 1:03,8. Електричний Ford на 1,9 секунди швидший за McLaren 720S GTX, на 3,2 секунди швидше за Pagani Zonda R і на 5,6 секунди швидше за нинішнього рекордсмена серед серійних автомобілів Koenigsegg Jesko Attack.