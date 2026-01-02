Спрощено перереєстрацію авто за договором фінансового лізингу

З початком 2026 року для автовласників, які придбали транспортні засоби за договором фінансового лізингу, набули чинності важливі зміни. Вони стосуються процедури перереєстрації автомобілів у сервісних центрах МВС після повного виконання лізингових зобов’язань.

З 1 січня поточного року діє постанова Кабміну від 24 грудня 2025 року № 1727, якою внесено зміни до пункту 15 порядку державної реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку транспортних засобів. Документ усуває одну з найпоширеніших проблем для лізингоодержувачів — неможливість перереєстрації авто через перебування лізингодавця в «Єдиному реєстрі боржників».

Що саме змінилося

Раніше наявність лізингодавця в Єдиному реєстрі боржників автоматично блокувала будь-які реєстраційні дії з транспортним засобом. Навіть якщо лізингоодержувач повністю виконав усі фінансові зобов’язання, оформлення автомобіля у власність фактично було неможливим.

Постанова № 1727 визначила винятки з цієї заборони. Відтепер перереєстрація дозволяється, якщо транспортний засіб набуто у власність лізингоодержувачем у порядку, визначеному статтею 7 Закону України «Про фінансовий лізинг», і це підтверджено відповідними документами.

Фактично це означає, що борги лізингодавця більше не є підставою для відмови у перереєстрації авто, якщо громадянин або бізнес виконав умови договору та став законним власником транспортного засобу.

Що це дає лізингоодержувачам

Особи, які повністю розрахувалися за договором фінансового лізингу, можуть безперешкодно перереєструвати транспортний засіб на себе у сервісному центрі МВС та отримати статус повноцінного власника. Це знімає правову невизначеність, зменшує ризики та спрощує подальше розпорядження автомобілем, зокрема його продаж або виїзд за кордон.

Які документи потрібні для перереєстрації

Перелік документів визначено пунктом 8 порядку, затвердженого постановою кабміну № 1388. Для перереєстрації необхідно подати:

Заяву встановленого зразка.

Документ, що посвідчує особу власника або його представника.

Реєстраційний номер облікової картки платника податків, за наявності.

Документ, що підтверджує правомірність набуття транспортного засобу, зокрема договір фінансового лізингу та підтвердження виконання зобов’язань.

Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

За потреби — довіреність або інший документ про повноваження представника.

Документ про сплату обов’язкових платежів.

Практичні рекомендації

У сервісних центрах МВС наголошують, що зміни мають постійний характер, тому термінової необхідності негайно звертатися для перереєстрації немає. Водночас очікується підвищений попит на послугу.

Громадянам радять заздалегідь скористатися електронним записом та обрати зручну дату і час візиту через сайт головного сервісного центру МВС або додаток Е-запис. Це дозволить уникнути черг та рівномірно розподілити навантаження на сервісні центри.

Контекст

Фінансовий лізинг є однією з найпопулярніших форм придбання автомобілів в Україні. За цією моделлю лізингова компанія передає транспортний засіб у користування на визначений строк, а після виконання умов договору лізингоодержувач отримує право власності. Нові правила усувають системну прогалину, яка роками створювала труднощі для сумлінних платників.