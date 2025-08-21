США знизили тарифи на автомобілі з Євросоюзу

Європейська асоціація виробників автомобілів (ACEA) оприлюднила свою позицію щодо спільної заяви ЄС та США, яка роз'яснює нещодавно укладену торгівельну угоду між двома сторонами.

Зокрема, ACEA обнадіює підтвердження того, що Сполучені Штати знизять свої тарифи на імпорт автомобілів з ЄС з 27,5% до 15%.

До речі ЄС проголосував за підвищення тарифів на електромобілі з Китаю

«Це підтвердження є позитивним кроком, який забезпечує більшу впевненість для нашої галузі», – заявила Сігрід де Вріс, генеральний директор ACEA. «Зараз вкрай важливо, щоб Комісія негайно узялася до виконання зобов’язань ЄС, пом’якшуючи вплив тарифів, які вже коштують автовиробникам мільйонів євро щодня».

Водночас, деякі технічні деталі угоди залишаються нез'ясованими. ACEA ретельно вивчить їх, як тільки вони стануть доступними, щоб переконатися, що угода принесе очікувані переваги європейському автомобільному сектору.