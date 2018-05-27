Офіційний дистриб’ютор обіцяє, що модель з’явиться в Україні не пізніше, ніж в Європі.

Рестайлінговий Kia Sportage, який на днях показали на фото в мережі, стане доступний українським споживачам вже восени 2018 року. Про це повідомив офіційний дистриб’ютор корейської марки в Україні компанія "ФАЛЬКОН-АВТО". Тоді ж модель надійде у продаж і в країнах Європи.

Про вартість оновленого Кіа Спортейдж поки що не повідомляється.

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Нагадаємо, що Kia Sportage 2018 отримав оновлені передні і задні бампери, а також більш ефектну оптику. У топ-версіях автомобіль буде комплектуватися повністю світлодіодними фарами, в тому числі головного світла. Оновився і дизайн колісних дисків, які будуть доступні в 16-ти, 17-ти та 19-дюймовому варіантах.

В версії GT-Line світлодіодні протитуманні фари Ice Qube отримали ще більш агресивний вигляд.

В салоні майбутні власники знайдуть нове кермо, оновлений кластер приладової панелі і мультимедійну систему на центральній консолі.

Моторна гамма Sportage для ринку Європи включає п'ять двигунів. Рестайлінговий Sportage оснастять новим турбодизелем з робочим об'ємом 1,6 літра, який в залежності від версії видаватиме 115 або 136 к.с. Стартовий дизель, нарешті, буде доступний і в повнопривідних версіях кросовера. На базі 2-літрового дизельного мотора буде створений і перший дизельний гібрид бренду Kia сімейства EcoDynamics+, що належить до категорії "помірних" гібридів.

Покупцям оновленого Sportage запропонують нову мультимедійну систему з 7-дюймовим сенсорним дисплеєм або 8-дюймовим "безрамковим" екраном.

Список опцій поповниться адаптивним круїз-контролем, системою Старт/Стоп, а також системою кругового огляду, що полегшує парковку і маневрування в обмеженому просторі.

Нагадаємо, що Kia Pro Ceed готується до осіннього дебюту.