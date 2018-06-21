Передумовою масового ввезення автомобілів з європейською реєстрацією стало рішення Конституційного суду.

За даними митної статистики, станом на 1 травня 2018 року кількість транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які за період з 1 січня 2016 року були ввезені на митну територію України в митному режимі транзиту та тимчасового ввезення складає 2 009 071 одиниць (з них в митному режимі транзиту 418 362 авто, в митному режимі тимчасового ввезення 1 590 709 авто). Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроекту нардепа Ніни Южаніної "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України".

В цій же пояснювальній записці вказано, з чого почалося масове ввезення "євроблях" в Україні.

В Митному Кодексі встановлена адміністративна відповідальність за неправомірні операції з товарами, митне оформлення яких не закінчено, або з товарами, що перебувають на тимчасовому зберіганні під митним контролем. При виявленні факту передачі транспортного засобу в користування іншій особі у статті 469 Кодексу передбачений штраф у розмірі 17 000 гривень.

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Проте, у березні 2015 року Конституційний Суд України (Рішення Конституційного Суду України від 31 березня 2015 року у Справі № 1- 4/2015 щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 469 Митного кодексу України) встановив, що користування або розпорядження транспортними засобами особистого користування, які поміщені в митний режим тимчасового ввезення на митну територію України, не є адміністративним правопорушенням, передбаченим у частині другій статті 469 Кодексу.

Таке рішення позбавило органи доходів і зборів важелів впливу на громадян-порушників, що призвело до значного збільшення кількості транспортних засобів особистого користування з іноземною реєстрацією, що перебувають в Україні з порушенням митних правил і використовуються з порушенням митного законодавства.

Це рішення і стало головною причиною массового ввезення авто з європейською реєстрацію та безкарною її експлуатацію дорогами України.

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Втім, ввезені таким чином авто підпадали й під інші статті Митного кодексу. Зокрема, перевищення встановлених Митним кодексом України строків транзиту та тимчасового ввезення транспортних засобів особистого користування, що перебувають під митним контролем, є порушенням митних правил за статтями 470 та 481 Кодексу та тягнуть за собою адміністративну відповідальність у вигляді попереджень та штрафів.

Митницями ДФС протягом 2017 року складено 21 526 протоколів про порушення митних правил у відношенні фізичних осіб у зв'язку з порушенням порядку переміщення транспортних засобів через митний кордон України. Сума штрафів, накладених митницями ДФС, за вчинення правопорушень склала 324 млн. грн. Зних було сплачено лише 56 млн. грн.

За 1 квартал 2018 року, вже складено 8736 протоколів про порушення митних правил. Сума штрафів, накладених митницями ДФС склала 94 млн. грн., сплатили – 12 млн. грн.

Нагадаємо, що законопроекти Южаніної щодо легалізації "євроблях" не включили в порядок денний.