Один из вариантов решения проблем нерастаможенных автомобилей в Украине – следовать примеру разрешения этой ситуации в Молдове.

Власть вплотную подошла к разрешению проблем еврономеров – сейчас рассматриваются примеры других стран. В частности, в недавнем интервью глава комитета по таможенному регулированию Верховной Рады Украины Нина Южанина сказала, что будет рассматривать опыт Молдовы. "Я передала все материалы активистам, для того чтобы они смогли ознакомиться, разобраться и понять, говорит Нина Южанина. - Если мы возьмем опыт Молдовы, просто перепишем все под копирку, устраивает ли их такой вариант? Я думаю, что мы в ближайшее время получим ответы и будем двигаться дальше". Проанализируем, как решили проблему "еврономеров" в соседнем государстве.

Проблема "еврономеров" в Молдове возникла в 2014 году, когда правительство разрешило свободное передвижение по стране автомобилей, зарегистрированных в других европейских странах. Тогда в страну завезли 35 тысяч таких машин, в основном с литовскими и болгарскими номерами, сообщает "Укринформ". Единственным условием пребывания таких машин на территории Молдовы была покупка страховки (автогражданки), которая стоила от 70 до 100 долларов. Но кроме страховщиков, никто не получал от автомобилистов никаких налогов – по подсчетам аналитиков, государство недосчиталось более 62 млн долларов за год.

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Просчитав такое положение дел, в 2016 году парламент Молдовы принял закон, обязывающий регистрировать автомобили с иностранными номерами. Граждане Молдовы, эксплуатирующие автомобиль на иностранных номерах, должны были либо поставить машину на учет, либо покупать виньетку за пользование дорогами, которая обходилась в 1 евро в день (то есть 365 евро в год).

Владельцам молдавских авто "на бляхах" такой закон не понравился, и они нашли способ его обойти. Как известно, в Молдове есть "свои ДНР и ЛНР" – непризнанная Приднестровская Молдавская республика. Хитрые "евробляхеры" начали регистрировать свои машины там, а ездить – по "европейской" Молдове. Правда, выезжать за пределы государства на приднестровских номерах они не могут.

Но спустя пару месяцев и такая лазейка прикрылась - на приднестровских номерах позволили ездить только местным жителям. А граждане Молдовы за такое нарушение могут лишиться автомобиля (или "попасть" на крупный штраф). Такую машину за счет хозяина полиция вывозит за пределы Молдовы.

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Впрочем, владельцев нерастаможенных автомобилей не лишили выбора. Для тех, кто согласится легализировать свою машину, предложены специальные условия по растаможке. И именно их украинские власти могут взять за основу при попытке решить проблему нерастаможенных автомобилей.

Для регистрации ввезенных автомобилей на еврономерах правительство отвело 3 месяца (потом продлило еще на три), в течение которых действовала 70-процентная скидка на уплату таможенных пошлин. И жители Молдовы воспользовались этим шансом: за первый квартал действия закона им воспользовалось 15 тысяч человек. Бюджет получил 15 млн евро, то есть каждый заплатил примерно по 1000 евро.

Напомним, что о сумме в 600-1000 евро шла речь и при обсуждении украинского варианта "амнистии" для нерастаможенных авто.

Что касается пресловутой Стамбульской конвенции, о которой часто напоминают владельцы "евроблях", то молдавское правительство никак не ее нарушило. Во-первых, возможность пользоваться машинами на иностранной регистрации осталась для тех, кто платит 1 евро в день с соответствующей виньеткой на стекле. Во-вторых, человеку с иностранными "правами" можно ездить на авто с зарубежными номерами.

Насколько эффективными оказались меры по легализации автомобилей с иностранными номерами в Молдове, можно увидеть даже визуально. Сегодня там количество "неродных" машин резко сократилось. Но смогут ли украинские власти предложить "евробляхерам" настолько же приемлемые условия, чтобы и они перерегистрировали свои машины?

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